Sarangani nagkinahangla’g tubig, Sugbo mipadala na og hinabang

Labing gikinahanglan karon ang mainom nga tubig ug dugang humanitarian assistance sa Probinsya sa Sarangani human sa nahitabong kusog nga linog.
Ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo dali nga nagpadala og laing hugna sa relief aid ngadto sa mga apektadong dapit niadtong Biyernes, Hunyo 12, 2026.
Gipahayag ni Governor Pamela Baricuatro nga laing response team ang moadto sa Sarangani dala ang mga mainom nga tubig, ready-to-eat meals, hygiene kits, ug sleeping kits human sa gihimong inisyal nga assessment sa mga Cebu responders diin nakita nga nag-atubang gihapon sa dakong kalisod ang mga residente.
“Kinahanglan kaayo silag tubig didto, so we are sending more,” pamahayag pa ni Baricuatro sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita human sa Independence Day flag-raising ceremony sa nataran sa Cebu Provincial Capitol.
Ang dugang nga hinabang gipadala human ang unang response team sa Sugbo, nga gipangulohan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) chief retired Col. Dennis Pastor, nitaho nga ang Sarangani nagpabilin nga usa sa mga dapit nga labing grabeng naigo sa linog.
Duha ka mga wing van truck gikan sa Cebu Provincial Government nga nagkarga og mga relief supplies ang nibiya niadtong Biyernes, Hunyo 12, paingon sa Probinsya sa Sarangani.
Ang maong kargamento naglakip sa 500 family food packs, 500 ka botelya sa mineral water, 500 ka hygiene kits, 500 ka sleeping kits, ug 432 ka kahon sa ready-to-eat meals (MREs).
Gawas sa mga relief goods, gipahibawo usab ni Baricuatro nga ang Cebu Provincial Government mohatag og P10 milyones nga cash assistance ngadto sa General Santos City, nga nakasinati og dako ug grabeng kadaot tungod sa kusog nga linog. /