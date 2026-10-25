Sarino gipatulog ni Espra sa Bakbakan Otso

Gipakuratan ni Johnver Espra si Mark Anthony Sarino human kini niya gitumba sa ikaduhang round sa ilang Visayas Pro Boxing Association (VISPROBA) bantamweight title fight nga main event sa "Bakbakan Otso" sa Big Yellow Boxing Promotions didto sa Brgy. Mantija, Dakbayan sa Danao.
Sikit ug kulbahinam ang unang round samtang nagbinayloay og kumo ang duha ka boksingero.
Sa ikaduhang round, nagpakita og kaagresibo si Sarino ug nakatugpa og pipila ka kombinasyon sa sayong bahin sa round.
Apan, nitubag si Espra pinaagi sa wala ug tuo nga kombinasyon sa lawas nga nakapaatras ni Sarino.
Gibundakan pa gyud ni Espra og sunodsunod nga body shots si Sarino nga maoy nakapatumba niini. Opisyal nga giundang ang sangka sa 41-segundos nga marka.
Si Espra nipasaka sa iyang kard ngadto sa 6-3 nga adunay tulo ka knockouts, samtang naputol ang unom ka sunodsunod nga kadaugan ni Sarino ug natagak kini sa 8-2 nga rekord uban ang upat ka knockouts. / EKA