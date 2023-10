Sarno: Cebu City way isyo sa seguridad sa BSKE

Ubos sa green category ang tanang barangays sa dakbayan sa Sugbo sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), nagpasabot nga walay security issues.

Kini ang gibutyag ni Attorney Marchel Sarno, Commission on Elections (Comelec) Officer IV, nga nahinabi sa SunStar Cebu sa Huwebes, Oktubre 19, 2023.

Subay sa color-coding system sa Comelec, ang orange timailhan nga areas of immediate concern diin dunay seryusong hulga tungod sa presensiya sa lawless elements ug ang red nagpasabot nga grabe na ang security concern tungod sa kainit sa pulitika.

Samtang, ang yellow giila nga areas of concern, diin nahitabo kaniadto ang election-related incidents sa miaging duha ka mga piniliay.

Ang code green nagpasabot nga way problema ug way cause for concern.

Matod ni Sarno, dunay posibilidad sa pag-reassign sa police personnel gikan sa Cebu City ngadto sa ubang mga dapit nga dunay high-security concerns.

“Among panglantaw, basin kuhaan ta og mga polis, but rest assured if ever kuhaan man gani ta’g augmentation, we have enough police to man the elections,” dason ni Sarno