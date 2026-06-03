SAS vs. OKC labing gitan-aw nga conference finals series

Ang 2026 National Basketball Association (NBA) Western Conference Finals, diin nidaog ang San Antonio Spurs batok sa Oklahoma City Thunder sulod sa pito ka mga duwa, mao ang labing gitan-aw nga conference final sulod sa 24 ka mga tuig, sumala pa sa liga.
Adunay average nga 10.8 ka milyon ka mga tumatan-aw sa NBC/Peacock sa matag duwa sa serye.
Ang 111-103 nga kadaugan sa San Antonio sa Game 7 nga maoy nipalagpot sa defending champion Thunder, nakakuha og average nga 15.9 ka milyon ka mga tumatan-aw ug nitaas pa ngadto sa 17.7 ka milyon.
Ang playoffs sa NBA karong tuiga mao ang labing gitan-aw sulod sa 28 ka mga tuig, nga adunay average nga 5.3 ka milyon ka mga tumatan-aw matag duwa sa ABC, ESPN, NBC, Peacock, ug Prime Video.
Gilaumang makahakot sab og daghang mga tumatan-aw ang NBA Finals diin kontrahon sa Spurs ang Eastern Conference champion New York Knicks.
Kining maong series sugdan karong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time), sa korte sa Spurs. / Gikan sa wires