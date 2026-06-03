Superbalita Cebu

SAS vs. OKC labing gitan-aw nga conference finals series

SAS vs. OKC labing gitan-aw nga conference finals series
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Ang 2026 National Basketball Association (NBA) Western Conference Finals, diin nidaog ang San Antonio Spurs batok sa Oklahoma City Thunder sulod sa pito ka mga duwa, mao ang labing gitan-aw nga conference final sulod sa 24 ka mga tuig, sumala pa sa liga.

Adunay average nga 10.8 ka milyon ka mga tumatan-aw sa NBC/Peacock sa matag duwa sa serye.

Ang 111-103 nga kadaugan sa San Antonio sa Game 7 nga maoy nipalagpot sa defending champion Thunder, nakakuha og average nga 15.9 ka milyon ka mga tumatan-aw ug nitaas pa ngadto sa 17.7 ka milyon.

Ang playoffs sa NBA karong tuiga mao ang labing gitan-aw sulod sa 28 ka mga tuig, nga adunay average nga 5.3 ka milyon ka mga tumatan-aw matag duwa sa ABC, ESPN, NBC, Peacock, ug Prime Video.

Gilaumang makahakot sab og daghang mga tumatan-aw ang NBA Finals diin kontrahon sa Spurs ang Eastern Conference champion New York Knicks.

Kining maong series sugdan karong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time), sa korte sa Spurs. / Gikan sa wires

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