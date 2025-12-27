Satellite Government Office sa mga bukirang barangay, giduso

Giduso sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pagtukod og satellite office sa Cebu City Hall sa kabukiran.
Tumong niini nga mapaduol ang mga serbisyo sa gobiyerno ngadto sa mga residente sa mga upland barangay.
Gipangamahanan ni Konsehal Pastor Alcover Jr. ang resolusyon nga naghatag og gibug-aton sa mga kalisod nga giatubang sa mga taga-bukid, kinsa kinahanglan pang mobiyahe og layo padung sa sentro sa dakbayan aron lang makakuha og mga importanteng serbisyo.
Lakip niini ang pag-proseso sa business permits, community tax certificates o cedula, social welfare documents, medical assistance, ug tax assessments.
Gipasabot usab nga ang taas nga oras sa biyahe dili lang makaapekto sa panginabuhian, kondili makadugang usab sa galastuhan sa panimalay, ilabi na sa mga mag-uuma, senior citizens, Persons with Disabilities (PWDs), ug mga mamumuo nga nagsalig sa inadlaw nga suholan.
Ang gisugyot nga dapit alang sa satellite office mao ang Cebu City Resource Management and Development Center (Cremdec) sa Barangay Taptap.
Sumala sa resolusyon, ang maong dapit adunay igo nga lugar ug imprastraktura alang sa mga serbisyo sa gobiyerno.
Ang Cremdec nahimutang sa sentro sa nagtapok nga mga bukirang barangay ug sayon ra maabtan pinaagi sa mga karsada sa dakbayan ug barangay.
Ang resolusyon nagpasabot nga ang pag-apud-apod sa serbisyo sa gobiyerno nahiuyon sa Republic Act No. 7160, o ang Local Government Code of 1991. / CAV