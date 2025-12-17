Satellite offices sa Comelec, moabli’g balik sa Enero 2026

Mobalik sa Enero 2026 ang satellite registration alang sa mga bag-ong botante sa pipila ka opisina sa Commission on Elections (Comelec) sa Probinsya sa Sugbo.
Kini human sa grabeng kadaot nga dala sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025.
Gibutyag ni Comelec Central Visayas Director Francisco Pobe sa interview niadtong Martes, Disyembre 16, nga ang mga opisina sa Comelec sa lungsod sa Liloan, Compostela, ug Dakbayan sa Danao maoy nakasinati og grabeng kadaot tungod sa bagyo. Daghan sa mga dokumento ug ekipo ang nabasa ug naguba tungod sa baha sa maong mga opisina.
Tungod niini, ang Comelec Central Visayas kasamtangan karon nga nag-retrieve sa mga digital copies sa maong mga dokumento ug nangayo na og mga replacement ug repair gikan sa ilang Central Office.
Dugang ni Pobe nga nangayo sila og tabang sa mga lokal nga kagamhanan alang sa pag-renovate sa mga opisina aron mapaspas ang pagbalik sa registration.
Ang voter’s registration gihimo isip pangandam sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election.
Sugod niadtong Disyembre 13, ang Central Visayas duna nay 53,500 ka mga bag-ong aplikante—mga 20 porsyento pa lang sa ilang target nga 150,000 hangtod 200,000 ka aplikante. / EHP