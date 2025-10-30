Satellite terminal sa Mandaue gibuksan
Giablihan sa Cebu North Bus ang ilang satellite terminal niadtong Huwebes, Oktubre 30, 2025, sa Cebu Bus Depot duol sa S&R, Dakbayan sa Mandaue.
Tumong niini mao ang pagpahapsay sa biyahe paingon sa Amihanang Sugbo ug pagpaluag sa kahuot sa main terminal, ilabi na atol sa Kalag-Kalag nga long weekend.
Ang bag-ong satellite terminal moserbisyo sa mga rota padulong sa Bantayan, Madridejos, Hagnaya, ug Lambusan.
Ang mga pasahero nga naghulat sa SM City Cebu i-diretso na og hatod sa Mandaue terminal. Ang ubang ruta magpabilin sa main Cebu North Bus Terminal.
Namatikdan sa mga opisyal ang pagkunhod og 20 ngadto sa 30 porsiyento sa gidaghanon sa mga pasahero karong tuiga itandi sa 2024.
Gituohang rason mao ang bag-o lang nga linog ug aftershocks ug ang pagkanselar sa klase nga nakapahadlok sa mga pamilya ug estudyante.
Ang Cebu North Bus adunay 251 ka bus unit nga andam na ug ang mga personnel naka-standby para sa bisan unsang pagdagsang sa pasahero.
Ang pagmugna niining satellite terminal kabahin sa usa ka eksperimental nga disenyo sa provincial government aron sulayan ang mas maayong estratehiya sa pagdumala sa trapiko ug pasahero sa Sugbo. / ABC