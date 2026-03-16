Saulog Tagbilaran gisugdan na

Opisyal na nga gibuksan sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran ang Saulog Tagbilaran 2026, sa Lunes, Marso 16, 2026 subay sa ika 461st nga Blood Compact Anniversary nga gipahigayon sa Tagbilaran City Friendship Park.
Ang selebrasyon gisugdan sa usa ka Santos nga Misa sa St. Joseph the Worker Cathedral-Shrine Parish.
Human sa misa, nisunod ang wreath-laying ug floral dedication nga gipangunahan ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap.
Ang solemne nga seremonyas naghatag og pasidungog sa makasaysayanong kasabutan sa panaghigalaay ug alyansa nga nagpadayon nga labing mahinungdanong kabahin sa bansagon sa siyudad.
Mihatag sa ilang mensahe silang Bohol 1st District Rep. John Geesnell “Baba” Yap II, Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado ug Mayor Jane Yap diin nagsentro sa kamahinungdanon sa pagpreserbar sa cultural heritage ug pagpalambo sa turismo sa probinsya.
Usa sa mga gipasigarbo sa opening program mao ang pagpaila sa mga opisyal nga kandidata sa Mutya ng Tagbilaran 2026 ug ang Saulog Festival King and Queen.
Ang maong programa mitapos sa mensahe ni Tagbilaran City Vice Mayor Adam Relson Jala.
Ang Saulog Tagbilaran 2026 dunay nakalinya nga mga kalingawan sama sa Saulog Sports Opening Ceremony sa Marso 22, Saulog Tagbilaran Interschool Quiz Bee Competition Year 3 sa Marso 23, Mutya sa Tagbilaran sa Abril 19, Saulog Festival King and Queen sa Abril 22, Saulog Street Dancing Competition and Ritual Showdown sa Abril 26, DuEkSam Night sa Mayo 1, ug Maoy sa Mayo Saulog Concert sa Mayo 3.
Ang Saulog Tagbilaran 2026 adunay tema nga “One Family, One City.” / AYB