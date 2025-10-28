Sayop nga interpretasyon sa pag-deploy og US missile sa nasod gisaway sa AFP

Hugot nga gisaway sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang sayop nga mga interpretasyon sa mga pamahayag nga gihimo ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Brawner Jr. bahin sa temporaryo nga pag-deploy sa Typhon Missile System sa Estados Unidos dinhi sa nasod.
Sa usa ka opisyal nga pahayag, giklaro sa AFP nga si General Brawner nagkutlo lang og teknikal nga kamatuoran bahin sa gilay-on (range) sa sistema ug gipasiugda nga ang presensya niini sa Pilipinas alang lamang sa pagbansay ug pagpalambo sa kapabilidad.
Kini kabahin sa nagpadayon nga programa sa modernisasyon sa AFP nga nagtumong sa pagpalig-on sa nasudnong depensa.
Matod sa AFP nga ang bisan unsang pagduda o insinuwasyon nga ang pamunoan niini nagsilbi sa langyaw nga interes usa ka “bakak ug nagdaot sa integridad, propesyonalismo, ug patriotism” sa institusyon ug sa mga miyembro niini kinsa nagpabilin nga komitado sa pagpanalipod sa soberanya sa nasod.
“All defense initiatives and partnerships are undertaken in accordance with the Philippines’ independent foreign policy and sovereign prerogative,” sigon sa AFP.
Dugang niini nga ang mga public official ug mga opinion leader kinahanglan nga magpakita og pagbantay sa ilang mga pamahayag aron malikayan ang pagpakaylap og sayop nga impormasyon o ang pagdaot sa pagsalig sa publiko sa Armed Forces.
Kini nga pagpatin-aw nitumaw human gisaway ni Davao City Rep. Paolo Z. Duterte ang naunang mga komento ni General Brawner bahin sa katakos sa Typhon Missile System nga makaabot sa China, ug nangutana kon ang postura sa depensa sa nasod nagsalig ba karon sa “pagpasiatab alang sa Amerika.”
Sa usa ka hugot nga pulong nga pamahayag, gihagit ni Duterte ang mga prayoridad ni Brawner nga nagpasidaan nga ang sobrang pagduol sa langyaw nga gahom makapeligro sa kinabuhi sa mga Pilipino.
Giakusahan niya ang mga lider sa militar nga nagpunting sa publisidad imbes nga sulbaron ang korapsiyon ug kawalay-kaepektibo sa mga proyekto sa gobiyerno.
“The Filipino people do not need someone who is trigger-happy for another country; they need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as targets,” sumala ni Duterte.
Ang temporaryo nga pag-deploy sa Typhon Missile system kabahin sa nagpadayon nga hiniusang pagbansay tali sa Pilipinas ug Estados Unidos ubos sa kasamtangang mga kasabutan sa kooperasyon sa depensa. / DEF