SBP: Boatwright makaduwa sa Gilas karong Nobiyembre

Gipaneguro sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga makaduwa sa Gilas Pilipinas isip naturalized player si Bennie Boatwright sa 5th window sa FIBA 2027 World Cup Basketball Asian Qualifiers karong Nobiyembre 2026.
Ning puntoha, ang pagkuha og Philippine passport mao na lang ang kuwang aron makompleto ang proseso sa pag-naturalize ni Boatwright.
Matod ni SBP executive director Erika Dy nga bisan kasamtangang nagduwa si Boatwright sa Fujian Sturgeons sa Chinese Basketball Association (CBA), dili ra lisod ang pagproseso sa iyang Philippine passport.
“We’ve already coordinated with our embassy and consulate in China where he will take his oath and his passport will be issued,” matod ni Dy nga napatik sa Spin.ph.
Ang serbisyo ni Boatwright gikinahanglan kaayo sa Gilas hilabi na kay hangtod ning higayona, wala pa gihapon kaseguroan kon kanus-a makabalik pagduwa si Justin Brownlee kinsa giingong adunay sakit sa kasingkasing ug padayon pa siyang nagpaalim. / ESL