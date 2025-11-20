SBP mibisita sa Gilas practice

Nibisita ang opisyales sa Samahang Basketbol ng Pilipinas sa Gilas Pilipinas practice agi og suporta sa national team sa umaabot nga FIBA World Cup.
Niadto sa The Upper Deck Ortigas si newly-installed SBP President Ricky Vargas kuyog si Executive Director Erika Dy, Commissioner Willie Marcial, ug Gilas Pilipinas Project Director Alfrancis Chua ug mga naturalization candidates nga sila Bennie Boatwright, Malik Diouf, ug Elizabeth Means.
Si coach Tim Cone ug iyang tibuok staff sa national team ni-welcome sa SBP sa ilang ikatulo nga adlaw sa training camp si dili pa sila molupad sa Guam sunod semana. / RSC