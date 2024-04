SBP nakignegusasyon na ni Boatwright

Opisyal na nga gianunsyo sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga gisugdan na nila ang pagpakignegsuasyon kang Bennie Boatwright aron mahimo siya’ng naturalized player sa Gilas Pilipinas.

Sa ilang pamahayag, nagka­nayon ang SBP nga ilaha kining gihimo gumikan kay haom ang estilo sa kanhi import sa San Miguel Beermen sa Gilas.

“The presence of a pool also ensures availability of naturalized players in case of injuries, scheduling issues, and other unforeseen incidents,” tipik sa pamahayag sa SBP nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Si Boatwwright, kinsa ka­sam­tangang nagduwa sa China, nipa­dayag nang daan sa iyang inte­rest nga moduwa sa Gilas. / ESL