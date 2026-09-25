SC gihangyo ni Rodriguez pagbalik sa 16 ka boto sa impeachment

Gihangyo ni kanhi Executive Secretary Vic Rodriguez ang Korte Suprema (SC) sa pagdeklarar nga walay bili ang desisyon sa korte sa impeachment sa Senado nga nag-ubos sa two-thirds nga botasyon nga gikinahanglan aron mapamatud-ang sad-an si Bise Presidente Sara Duterte.
Si Rodriguez nipasaka og petisyon alang sa certiorari ug prohibition uban ang dinalian nga hangyo alang sa temporary restraining order (TRO) ug/o writ of parliamentary injunction.
Gihagit niini ang desisyon sa korte sa impeachment niadtong Septiyembre 23, 2026, nga nibiya sa gitakdang kinahanglanon nga 16 ka botasyon base sa kinatibuk-ang 24 ka miyembro sa Senado.
Ubos sa maong desisyon, ang mga senador lamang nga legal ug tinuod nga makasalmot sa mga husay sa panahon sa pagapagawas sa hukom ang gitugotang makaboto.
Gitudlo ni Rodriguez sa petisyon ang mga probisyon sa Artikulo XI, Seksiyon 3(6) sa 1987 Konstitusyon, nga klarong nagkinahanglan og two-thirds nga boto sa tanang miyembro sa Senado aron mahukman nga sad-an ang usa ka opisyal nga gi-impeach.
Matod niya nga ang pagkawala sa usa ka senador wala magpasabot nga awtomatiko siyang matangtang sa konstitusyonal nga pagkamiyembro sa taas nga balay balauranan.
Gikuwestiyon niya ang wala pag-apil sa mga senador nga piniriso, dili makahimo sa ilang katungdanan tungod sa medikal nga rason, anaa sa gawas sa proseso sa Senado, o dili makasalmot sa legal o tinuod nga paagi.
Sigon niya, kini nga mga sirkumstansya wala mag-usab sa konstitusyonal nga komposisyon sa Senado.
Gihangyo sab ni Rodriguez ang Korte Suprema nga ideklara nga ang mga pulong sa konstitusyon nga “all Members of the Senate” nagtumong sa tibuok 24 ka miyembro sa Senado.
Nanawagan sab siya sa Korte Suprema nga ibalik ang desisyon niadtong Hulyo 6 sa nagdumala sa impeachment court nga si Francis “Chiz” Escudero nga nagkinahanglan og 16 ka botasyon aron mapamatud-ang sad-an. / TPM / SunStar Philippines