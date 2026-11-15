SC: Mahimo nga manubag ang mga doktor sa kasong medical negligence

Mahimong manubag ang mga doktor sa medical negligence (pagpasagad sa medikal nga pag-atiman) bisan walay testimonya sa eksperto kon ang mga sirkumstansya naghatag og igong ebidensya sa pakyas nga pag-atiman, matod sa Korte Suprema (SC) sa pagbarog niini sa suspensyon sa usa ka mananambal tungod sa kamatayon sa usa ka inahan nga nagbati og sa iyang gisabak.
Ang SC Second Division, sa desisyon niini niadtong Agosto 18, 2026, nibasura sa apelar ni Dr. Vivian Flores ug magpadayon ang iyang usa ka tuig nga suspensyon sa pagpanambal.
Nasuta niini nga si Flores ug ang attending physician nga si Dr. Sheree Ann Caballero nakahimo og “grabeng pagpasagad sa dihang napakyas sila sa pag-ila sa pagsugod sa hypovolemic shock” kang Welma Garque, kansang kahimtang nigrabe samtang giatiman sa Dr. Catalino Gallego Nava Provincial Hospital sa Guimaras.
Sa kasagaran, gikinahanglan ang testimonya sa eksperto sa mga kaso sa medical negligence tungod kay ang pagtino sa hustong sukdanan sa pag-atiman nagkinahanglan og espisyal nga kahibalo.
Adunay exception nga magamit ubos sa res ipsa loquitur, usa ka legal nga prinsipyo nga nagpasabot og “ang hitabo mismo ang mosulti alang sa iyang kaugalingon,” diin nagtugot nga ang pagpasagad mabanabana gikan sa kadaot ug sa mga naglibot nga sirkumstansya niini.
Aron magamit kini nga prinsipyo, ang kadaot kinahanglan nga usa ka matang nga kasagaran dili mahitabo kon walay pagpasagad, ang hinungdan niini naa sa eksklusibong kontrol sa akusado o mga akusado, ug dili tungod sa binuhatan sa pasyente ang nakaingon sa kadaot.
Sa pagkutlo sa usa ka naunang hukom, gipasabot sa SC nga “ang yano nga pag-gamit sa maong doktrina dili makapawala sa kinahanglanon nga pruweba sa pagpasagad.” Hinuon, gitugotan sa maong prinsipyo nga ang mga sirkumstansya makahimo og pagtuo nga adunay pagpasagad nga kinahanglang tubagon sa doktor pinaagi sa ebidensya.
Niadto si Garque sa ospital sa Guimaras niadtong Nobyembre 15, 2013, tungod kay gibati na siya sa kasakit sa pagpanganak, diin gipakita sa rekord sa ospital nga normal (stable) pa ang iyang vital signs sa sinugdanan.
Paingon na manganak si Garque mga alas 8 sa buntag ug nagpabilin siya sa labor room sulod sa pipila ka mga oras sa wala pa siya gibalhin sa Western Visayas Medical Center (WVMC) sa Iloilo City.
Gipakita sa medical record nga niabot siya sa maong ospital nga kritikal na ang kahimtang ug napakyas ang mga paningkamot sa pagluwas kaniya.
“Welma was already dying when she was admitted at WVMC, barely an hour after she was discharged from the Provincial Hospital allegedly with stable vital signs,” batbat sa SC.
Giingon nga ang hinungdan sa kamatayon ni Garque mao ang multi-organ failure human sa shock tungod sa grabeng pagkawala sa dugo, samtang gipakita sa autopsy nga premature separation of the placenta ang hinungdan sa pagdugo.
Nakita sa SC nga dili katuohan nga mahitabo ang maong paggrabe nga wala’y mga timailhan, busa gisalikway niini ang pangangkon sa mga doktor nga nagpabiling maayo ang kahimtang ni Garque ug sa iyang bata hangtod nga gibalhin kini.
Nangatarungan si Flores nga niabot siya sa ospital mga alas 2:00 sa hapon, gisusi si Garque ug nibalik sa iyang opisina ug nipuli si Caballero sa pag-atiman sa pasyente.
Gibarugan usab ni Flores nga gikinahanglan ang testimonya sa eksperto ug gikuwestiyon kon magamit ba ang rekisito sa eksklusibong kontrol kon daghang mga propesyonal sa medisina ang nagbahin sa responsibilidad.
Bisan pa niana, nasuta sa SC nga si Flores ug Caballero ang nagkontrolar sa medikal nga pagdumala kang Garque sa wala pa siya ibalhin ug napakyas si Flores sa pagmatuod nga naghimo siya og hustong pag-atiman samtang nagkagrabe ang kahimtang sa pasyente.
“It was incumbent upon [the] petitioner to prove that she exercised due care in handling the patient during that period, and that she had no hand in the decline of her patient’s condition,” tipik sa desisyon sa SC.
Nituman si Garque sa mga tugon sa mga doktor, ug walay nakitang basehan ang SC aron ipasangil ang iyang kahimtang sa iyang kawalay-katakos sa pag-utong o sa iyang hangyo nga magpabalhin og ospital.
Ang iyang pagka-comatose nagagumikan sa grabeng pagkawala sa dugo o likido sa lawas, matod sa SC, ug nidugang nga wala magsuporta ang mga rekord sa pangangkon sa mga doktor nga ilang gipasabot ang mga risgo sa pagbalhin ngadto kaniya ug sa iyang mga kauban.
Ang kamatayon sa usa lang ka pasyente dili makapamatuod sa medical negligence, tungod kay nagkinahanglan ang SC og ebidensya nga magkonektar sa mga lihok o pagpasagad sa doktor ngadto sa kadaot ug mga sirkumstansya nga nagsuporta sa paggamit sa res ipsa loquitur.
Sa kaso ni Flores, nakakita ang SC og igong mga ebidensya nga aduna gyu’y medikal nga pagpasagad.
Ang maong husay naglambigit sa administratibong tulubagon ug sa katungod ni Flores sa pagpanambal, imbes nga kriminal nga kombiksyon o pagbayad og danyos. / KAL