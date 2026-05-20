SC mibasura sa petisyon ni Dela Rosa batok aresto

Gibasura sa Korte Suprema (Supreme Court) ang petisyon ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa nga pugngan ang pagdakop kaniya labot sa warrant of arrest nga giluwatan batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, gipahayag sa Korte Suprema nga ang en banc, pinaagi sa botos nga 9-5-1, mibasura sa hangyo ni Dela Rosa alang sa pagluwat og temporary restraining order (TRO) ug/o status quo ante order aron mapugngan ang mga ahensya sa gobyerno sa Pilipinas sa pag-aresto kaniya base sa bisan unsang warrant gikan sa ICC, red notice ug diffusion gikan sa International Criminal Police Organization (Interpol), o bisan unsang langyaw nga hudisyal o quasi-judicial nga kamanduan nga walay warrant gikan sa korte sa Pilipinas.
Lakip sa mga ahensya sa gobyerno nga gilakip sa petisyon ni Dela Rosa mao ang Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Foreign Affairs (DFA), Department of Justice (DOJ), Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI), Bureau of Immigration (BI), Armed Forces of the Philippines (AFP), ug Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).
Gipahayag sa Malacañang nga balido ang arrest warrant sa ICC batok kang Dela Rosa pagsunod niining maong desisyon sa Korte Suprema. Matod sa Palasyo, ang maong butang gitugyan na ngadto sa Department of Justice.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita, gipahayag ni CIDG Director Major General Alexander Morico nga aduna na silay kasayuran kon asa nahimutang si Dela Rosa karon.
Misulay ang NBI apan napakyas sa pag-aresto kang Dela Rosa sa iyang kalit nga pagbalik sa Senado niadtong Mayo 11 human sa unom ka bulan nga pagkawala, aron unta i-serve ang arrest warrant nga giluwatan batok kaniya sa ICC.
Nianang gabhiona lang sa pagbalik ni Dela Rosa sa Senado gipamatud-an sa ICC ang kompidensyal nga pagluwat ug pag-abli (unsealing) sa arrest warrant batok kaniya.