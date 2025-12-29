SC mipalig-on sa silot sa Ombudsman batok sa kanhi mayor sa Consolacion

Gideklarar sa Korte Suprema (SC) nga adunay tulubagon sa administratibong kaso nga simple misconduct si kanhi Mayor Avelino J. Gungob Sr. sa Lungsod sa Consolacion.
Kini tungod sa iyang pagtugot sa pagkubkob ug paghakot sa anapog nga walay gikinahanglang mga permit nga nagbali sa naunang hukom sa Court of Appeals (CA).
Sa desisyon nga gipagawas niadtong Agusto 13, 2025, ug gipatik sa website sa SC niadtong Disyembre 21, giuyonan sa High Court ang petisyon nga gipasaka sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ug gipabalik ang silot nga gipahamtang sa Office of the Ombudsman.
“The CA’s position that the respondent (Gungob) may be totally absolved on account of his good faith—i.e., that the respondent only authorized the extraction and transport of the minerals in order to implement bona fide projects of his municipality, and that there were already requests for the renewal of the municipality’s gratuitous permits—is not right,” nagkanayon ang SC.
“Good faith is not anathema to a finding of liability for simple misconduct,” dugang sa korte.
Nagsugod ang kaso niadtong Nobiyembre 2009 sa usa ka checkpoint sa Consolacion diin nasakmit sa mga awtoridad ang tulo ka dump truck nga puno sa anapog, lakip na ang usa ka backhoe, ug usa ka bulldozer.
Ang maong mga sakyanan ug ekipo gipanag-iya sa kagamhanang lokal ug gigamit sa paghakot og mga quarry materials nga walay balidong permit.
Tungod niini, nipasaka og reklamo ang NBI batok kang Gungob ug pipila ka mga job order nga empleyado sa lungsod alang sa kawat og mga mineral ubos sa Republic Act 7942 (Philippine Mining Act of 1995).
Ang Ombudsman nakakita og lig-on nga rason para sa kasong kriminal ug administratibo.
Gisilutan si Gungob og tulo ka bulan nga suspensiyon nga walay suweldo tungod sa simple misconduct.
Di kini mapatuman kay wa na siya sa puwesto, mahimo kining bayran pinaagi sa multa.
Si Gungob nagsilbing mayor gikan sa 2001 hangtod sa 2010.
Gisaka ni Gungob ang kaso sa CA diin siya gipawalay-sala sa administratibong aspeto kay nakita sa CA nga adunay “good faith” ug alang kini sa publikong proyekto.
Gipadaplin usab sa CA ang motion for reconsideration sa NBI tungod kay ulahi na kini napasaka.
Apan sa desisyon sa Korte Suprema, nasayop ang CA sa duha ka punto sa timing ug liability.
Sakto sa panahon ang pag-file sa NBI tungod kay ang ihap sa adlaw kinahanglan magsugod gikan sa pagkadawat sa Office of the Solicitor General (OSG), dili sa NBI mismo.
Gipasabot sa SC nga ang pagmando sa pagkuha ug paghakot og mineral nga walay permit usa ka supak sa balaod ug maisip nga misconduct, bisan pa og kini para sa mga proyekto sa gobiyerno ug walay malisya o korapsiyon.
“The plain unlawful behavior of a public officer—even if not motivated by bad faith, malice or a corrupt consideration—already gives rise to the administrative offense of simple misconduct,” sumala sa bahin sa desisyon sa SC.
Niadtong 2024, ang Fifth Division sa Sandiganbayan nipawalay-sala kang
Gungob ug unom ka laing opisyal sa lungsod sa kasong graft may kalabutan sa pagpalit og mga organic fertilizer niadtong 2005 nga giingong gipaburot ang presyo og 733 porsiyento.
Matod sa Sandiganbayan, napakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod sa ilang salaod tungod sa kakuwang sa mga ebidensyang dokumento. / KAL