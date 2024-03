SC nangayo og komento sa respondents sa MCWD case

Ang Korte Suprema (SC) ni-require sa mga respondent nga sila si anhing mayor Edgardo Labella, Local Water Utilities Administration (LWUA) Acting Administrator Jeci Lapus sa pagduso sa ilang mga komento sa petisyon nga gisang-at sa gipalagpot nga Interim Board of Directors (BOD) sa MCWD nga sila si Ralph Sevilla, Augustus Pe Jr., ug Cecilia Adlawan.

Lakip sa gipangayuan og komento sa SC tungod sa susamang rason mao sila si (BODs) Roberto San Andres, Eileen Dela Vega, ug Cristina Marcelina.

Ang maong pahibalo giisyu pinaagi sa usa ka resolusyon nga pinetsahan og Enero 31, 2024, nga tukma nga nadawat sa SaLiGal Law Office niadtong Marso 26, 2024.

Sa usa ka pamahayag, si Amando Virgil Ligutan, abogado sa mga petitioner nga si Sevilla ug Pe, niingon nga ang maong kalamboan nagpasabot nga ang SC “takes cognizance of the case.”

Sa sitwasyon sa deceased respondent, labina sa mayor, si Ligutan nipasabot nga ang korte nangutana kon ang mopuli nagtinguha sa pagpadayon sa mga aksyon sa gisundan.

Gitangtang ni Labella sila si Sevilla, Pe, ug Adlawan sa ilang mga posisyon sa board of directors sa MCWD niadtong 2019.

Si Ligutan niingon nga si Cebu City Mayor Michael Rama nisang-at og manifestation sa korte, pinaagi sa City Legal Office, nga nagkanayon nga wa siyay tinguha nga ipadayon ang aksyon ni Labella.

“He is agreeing with Sevilla, Pe, and Adlawan,” matod ni Ligutan sa SunStar Cebu.

Dugang niya nga ang gihimo ni Labella niadtong 2019 maoy unang higayon sa kasaysayan sa bisan unsang water district, nga nakapaikag sa nagkadaiyang water districts sa tibuok Pilipinas.

“No mayor ever dared doing what Labella did in 2019 for the past decades,” dason niya.

Matod niya ang kinauyokan sa isyo mao ang otoridad sa mayor sa dakbayan sa Sugbo sa pagtaktak sa mga sakop sa MCWD board.

IMPLIKASYON

Matod ni Ligutan, ang bag-ong kalambuan maoy makasulbad sa isyo nga naglibot sa MCWD, nipasabot kon uyonan ba sa SC ang mga petitioner nga dili ma-terminate sa mayor ang mga BOD, maisip nga null and void ang aksyon ni Labella.

Sa dihang gipangutana kon mabalik ba sila si Sevilla, Pe, ug Adlawan kon uyonan sa SC ang mga petitioner, si Ligutan niingon nga ang iyang mga kliyente wala magtinguha sa mga posisyon, niingon nga wala nila kinahanglana ang trabaho.

Matod ni Ligutan nga natapos na ang termino ni Sevilla samtang pending ang kaso, samtang ang termino nila ni Pe ug Adlawan matapos sa Disyembre 2024.

Siya nidugang nga ang hukom sa SC maghatag usab og mga tubag sa pangutana sa otoridad sa mayor sa pag-terminate sa mga BOD sa MCWD.

“The mayor cannot interfere. MCWD should be insulated from politics,” matod ni Ligutan.

Sa kasamtangan, ang MCWD nag-atubang sa usa ka kontrobersiyal tungod sa tulo ka mga grupo nga nagtumaw nga BOD.

Ang BOD nga gipangulohan ni Atty. Joey Daluz III nga gitaktak ni Mayor Michael Rama, uban sa duha ka mga sakop sa hunta apan wala mokanaug sa pwesto.

Si Rama nagtudlo usab og laing chairman sa hunta ug laing duha ka mga sakop sa Hunta.

Apan niadtong Marso 15, ang LWUA nagtudlo og laing chairman ug mga sakop sa hunta.

Kini nga gikwestiyon sa matag kampo naa na sa korte sa pagkakaron. / AML, RRM