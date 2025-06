‘Scam hub’ nagpahipi sa subdivisions, gisusi

HUGOT nga gibantayan sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang gidudahang scam hubs nga nagtago sa mga pribadong subdivision isip kabahin sa ilang gihingusgang kampanya batok sa mga kalihukan sa cybercrime.

Gibutyag sa media niadtong Huwebes, Hunyo 12, 2025, ni outgoing Mayor ug Congressman-elect Junard “Ahong” Chan nga aktibo karong gibantayan sa mga tinugyanan sa balaod ang ubang mga pribadong subdivision nga gidudahang gigamit isip scam hubs.

Gihimo ni Chan ang maong pamahayag human gikompirmar nga malampusong gironda sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ug sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas ang usa ka scam hub nga nahimutang sa usa ka subdivision niadtong Hunyo 4.

Niresulta ang operasyon sa pagkasikop sa 31 ka indibidwal, lakip ang duha ka Taiwanese nationals, tungod sa kalambigitan sa online scamming operation.

“Malampuson gyud ang operasyon kay dugay na gyud nato kining gibantayan kanang subdivision nga dunay ga-operate nga scam hub,” matod ni Chan.

Gibutyag niya nga giimbestigar na ang tag-iya sa balay diin nahitabo ang operasyon, lakip na ang kalambigitan sa presidente sa homeowners’ association sa subdivision.

Limitado pa ang mga detalye sa imbistigasyon samtang padayon nga gisusi sa mga awtoridad ang mga nakompiskar nga computer data.

Bisan aduna nay task force ang City Government ubos sa Executive Order 2024-40, matod ni Chan nga ang koordinasyon sa Bureau of Immigration makapadali sa aksyon batok sa mga langyaw nga nalambigit sa operasyon.

Giangkon sa mayor nga lisud sudlon ang mga subdivision nga walay search warrant, samtang ang mga establisemento mahimong inspeksyonon sa Bureau of Fire and Protection (BFP) o usa ka otorisado nga team.

Matod ni Chan nga nahibalo na ang mga tag-iya sa balay sa mga subdivision bahin sa gidudahang scam hubs.

Ang mga informant nga mga opisyal sa subdivision adunay dakong papel sa pag-monitor niini nga mga kalihukan.

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG) gimanduan usab sa pagsumite og monthly report aron masubay ang kalambuan sa kampanya.

Nagdumili si Chan paghatag og dugang detalye bahin sa eksaktong lugar ug sa gidaghanon sa mga scam hub nga gibantayan.

Si LCPO City Director PCol. Dyan Agustin sa buwag nga interbyu nikompirmar nga ang labing ulahi nga operasyon , usa ka hiniusang paningkamot nga naglakip sa teknikal nga aspeto sama sa pagsusi sa computer data nga ubos sa hurisdiksyon sa mga espesyalista nga cybercrime units.

Gipasabot ni Agustin nga ang mga operasyon batok sa scam hubs hilabihan ka teknikal, nanginahanglan og koordinasyon sa mga espesyalista nga yunit sama sa NBI Cybercrime Division ug sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ingon man ang pag-isyu sa mga warrant aron ma-access ug masusi ang computer data.

Iyang gipasalig sa publiko nga padayon ang pag-monitor di lang sa mga business establishment apan lakip usab sa mga pribadong subdivision ug residential areas.

Sama kang Chan nagdumili sab si Agustin sa pagbutyag sa mga detalye sa ubang gipanid-an nga lugar sa scam hub, tungod kay nagpadayon pa ang imbestigasyon. / DPC