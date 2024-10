Scammer adunay 2 ka warrant, nasikop

Wanted nga nag-atubang og duha ka warrant of arrest sa managlahing dapit sa nasod ang natultolan og nasikop sa Dakbayan sa Talisay, niadtong buntag sa adlawng Martes, Oktubre 1.

Ang Criminal Investigation and Detection Group Mandaue City Field Unit milusad og manhunt batok ni Reynante Genobiano Vidal, 42, taga Corona del Mar Subdivision, Talisay City ang giila nga ikawalo nga most wanted person sa provincial level.

Sigon pa ni Police Captain Nigel Sanoy, hepe sa CIDG Mandaue Field Unit nga ang pagdakop kang Vidal pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa Pagadian, Zamboanga del Sur pinitsahan niadtong Marso 23, 2023 sa kasong estafa ug adunay piyansa nga P72,000.

Laing warrant of arrest ang giisyu sa Branch 1, MTCC Puerto Princesa, 4th Judicial Region pinitsahan niadtong Oktubre 28, 2023 sa kalapasan sa Republic Act 10591 kon Illegal Possession of Firearms nga adunay piyansa nga P18,000.

PANGILAD

Matod pa ni Sanoy nga ang lainlain nga modus ni Vidal adunay iyang nabiktima nga nagpakaaron ingnon nga magpa-assume og sakyanan, apan human nga nakuha ang down payment base sa nasabutan nga kantidad dili na kini makontak.

Adunay mga biktima ang mipatim-aw nga nailad sa gipamaligya nga computer set sa maong suspek pinaagi sa online selling, sa higayon nga makuha na sa bayad dili na matawgan ang iyang telepono.

Nasayran nga ang labing dako nga nabiktima ni Vidal mao kadtong taga Masbate nga milampos sa pagkuha sa bayad P750,000 human nga nagpatuo siya nga magpa-abang og barge.

Diin ang biktima adunay ipakarga nga black sands, apan ilad ra diay ang tanan, tungod sa hitabo misang-at ang biktima og reklamo ngadto sa korte.

Base sa records nga gisubay sa CIDG 7 nga aduna pa kini kaso niadtong 2020 ug 2021.

“Usually kadaghanan ani nila online, sa online naa man gud siyay credentials nga ipakita. Anaay prominent nga mga tawo, like congressman, mga politiko maoy gamiton niya para ma-build up niya iyahang integrity, iyahang character, ug mosalig ang iyahang kaestorya hantod ma-complete niya iyahang transaction,” matod ni Sanoy. Adunay kauban si Vidal nga kakunsabo niya nga naa say warrant of arrest sa kasong estafa nga wala lang una nganli sa kapulisan.

Matod ni Sanoy nga ang pagkasikop ni Vidal kabahin sa gipatuman nga Oplan Pagtugis nga maoy flagship program sa CIDG batok sa mga most wanted person sa Pilipinas. Ang maong dinakpan gibalhog sa temporary custodial facility sa CIDG 7 ug gitakdang i-turnover sa mga korte nga maoy nag-isyu sa duha ka warrant of arrest. /