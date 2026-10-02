Scammer nga insek, sikop

Notadong phone swindler nga usa ka langyaw ang nadakpan sa mga sakop sa Talamban Police Station human namiktima og usa ka 22-anyos nga negosyante sa gawas sa usa ka mall sa Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo ala 1sa hapon, Huwebes, Oktubre 1, 2026.
Ang nadakpan giila nga si Pan Qinhai, 53, Chinese National, taga Shanghai, China.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Talamban, nasayran nga nagpatabang ang biktima nga si alyas Curt, taga Barangay Pit-os pinaagi sa pag-text sa One Button-App nga duna silay nadakpan nga nang-scam.
Dali nga niresponde ang mga polis ug ilang naabtan ang suspek nga gigunitan na sa biktima ug sa mga tawo sa dapit.
Sigon sa biktima nga alas 11 sa buntag sa susamang adlaw, niadto ang suspek sa coffee shop ug gibaligyaan siya niini og Iphone 17 Pro Max sa kantidad nga P35,000.
Human masusi sa biktima ang maong cellular phone ug nasuta nga legit ug original, iyang giingnan ang suspek nga P25,000 lang ang kuwarta nga naa sa iyang balay.
Iyang gihangyo ang suspek nga kuhaon usa niya ang kuwarta sa ilang balay ug gani niuban pa kini sa biktima sakay sa sakyanan niini.
Sa dihang nakuha na ang kuwarta, niadto sila sa gawas sa Gaisano Grand Mall aron kompletohon ang transaksyon.
Pag-abot sa dapit, gitunol sa biktima ang P25,000 ug gihatag sab ang cellphone ug dali nga nilakaw ang langyaw nga wala mananghid.
Nabantayan sa biktima nga dili na mao ang original nga Iphone 17 Pro Max ang iyang nadawat ug iya dayon nga gigukod ang suspek ug gibabagan uban sa iyang uyoan.
Nasuta sa pakisusi nga ang maong cellphone nga gihatag sa suspek dili original ug giilisan na.
Si Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nibutyag nga ang nadakpan nga si Qinhai mao sab ang nibiktima sa usa ka 27-anyos nga lalaki sa Barangay Linao, Dakbayan sa Talisay.
Ang maong suspek magpatuo nga wala na siyay kuwarta nga ipalit og ticket pauli sa China ug iyang ibaligya ang iyang mahalon nga cellphone apan susama nga modus ang buhaton nga mao ang pag-swap sa original nga cellphone sa usa ka peke.
Gidayeg ni Police Colonel Ricky Sumalde, Acting City Director sa Cebu City Police Office, ang paspas nga paggamit sa teknolohiya ug ang aksiyon sa mga lungsoranon.
“Amoang gidayeg ang hiniusang paningkamot sa paggamit sa teknolohiya ug ang paspas nga aksiyon sa atong mga lungsoranon. Importante kaayo ang pagkamabinantayon aron mapugngan ang mga pagpanglimbong ug krimen diha sa atong mga karsada ug komunidad. Giawhag nako ang tanang residente nga magpabiling alerto ug ireport dayon sa kapulisan ang bisan unsang kadudahang transaksiyon,” sumala ni Sumalde. / dugang taho ni ABC