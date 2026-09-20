‘Scammer’ sa yuta, gi-entrap ug nadakpan sa Consolacion

Nasikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Lapu-Lapu City Field Unit ang usa ka babaye nga nagpailang negosyante ug namaligya'g yuta nga nagkantidad og P40 milyones didto sa Sityo Libo, Barangay Tayud, lungsod sa Consolacion niadtong Biyernes sa hapon, Septiyembre 18, 2026.
Giila sa kapulisan ang nasikop nga si Epifania Faciol Lucero alyas "Fanny," 58, biyuda ug molupyo sa Barangay Palanas, lungsod sa Ronda.
Nasuta usab nga si Lucero giila nga Number 6 Regional Most Wanted Person.
Matod sa imbestigasyon, unang mireklamo ang biktima sa buhatan sa CIDG-Lapu-Lapu batok kang Lucero human gibaligya niini ang usa ka luna nga nahimutang sa Proper Bonsai, Barangay Bolinawan, Siyudad sa Carcar, sa kantidad nga P40 milyones.
Ang reklamante, nga mao unta ang mopalit, nakahatag na og dako nga kantidad isip downpayment. Apan, nakadawat og impormasyon ang biktima nga ang maong yuta giingong napaubos na usab sa laing transaksiyon o nabaligya sa uban. Bisan pa niini, nagpakita pa si Lucero og mga dokumento nga nagpamatuod nga ang yuta wala pa mabaligya ug nakapangalan gihapon kaniya.
Tungod sa iyang pagduda, miadto ang biktima sa buhatan sa DENR-CENRO aron susihon ang tinuod nga status sa maong luna lakip na ang pag-verify sa mga dokumento. Nakugang na lang siya dihang base sa certification nga giisyu sa DENR-CENRO sa Argao, nasuta nga ang maong yuta nalakip sa Free Patent Application nga naka-pangalan kang Lucero apan wala pa kini pormal nga nahatag o naaprubahan sa gobyerno kaniya.
Tungod niini, gilusad dayon ang hiniusang entrapment operation sa CIDG-Lapu-Lapu ug sa Consolacion Municipal Police Station nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Mag-atubang si Lucero og kasong Estafa ubos sa Article 315 Paragraph 2 (a) sa Revised Penal Code, ug kasamtangan kining gikustodiya sa CIDG Regional Field Unit 7. / AYB