Scandal video sa Panagsama imbestigahon sa kapulisan

Milusad na og imbestigasyon ang Moalboal police station sa mikatap nga video sa social media nga nag-viral tungod sa law-ay nga binuhatan sa baybayon sa Sityo Panagsama, Barangay Basdiot, Lungsod sa Moalboal.

Ang hepe sa kapulisan sa lungsod Police Captain Brigido Paca II nagkanayon nga ilang subayon kon si kinsa ang lalaki ug babaye nga nagtagay sa lawasnong kalipay sa publiko nga lugar nga nakuhaan og video sa mga nangaligo sa maong dapit.

Niadtong Sabado, Agusto 24, 2024 naukay ang netizens sa mikatap nga video nga adunay naghilawas sa dagat.

Apan giangkon ni Paca nga maglisud sila sa pag ila sa duha kay ngitngit ang lugar ug dili maklaro ang panagway ilabi na nga gi-zoom ang camera phone tungod sa kalayo ug walay gibutyag nga identity kalabot sa maong babaye ug lalaki.

“Dili gyud nato ma-identify ang duha nga naa sa video nga nagtari sa dagat, kay ako nakakita kos video pero ang nag-video nag atubang sa hayag unya ang katong portion nga diin nakuan ang video among gi actual og adto gyud pinaka tumoy sa murag ngilit, naay bato siya murag riprap didto sila sa kilid.

“Unya ngitngit kaayo unya ang nagkuha sa video nag-atubang atong naay murag resto bar, sa atubangan nga pwerteng hayaga so dili gyud nato makita ang nawong atong…,”matod pa ni Paca.

Padayon ang pakig alayon sa Moalboal police sa mga tenant nga naa sa Panagsama kung duna bay nakaila sa porma sa lawas sa maong mga binuhat.

Gisusi na sab ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit sa pamasin nga nakuhaan kini sa wala pa ang pagtagay nila sa lawasnong kalipay ug sa dihang paghaw-as na nila sa dagat.

Ila usab nga ipasusi sa Regional Cyber-Crime Unit 7 ang video nga mikatap sa Facebook ug kon bag-uhay lang ba o dugay na ang hitabo.

“Sa video nga nakuha namo dili pud ta ka sure kung katong videoha bag-o ba to or dugay na ba nga video kay pag-post man gud sa video ang naka-caption lang didto gibutangan lang didto og long weekend sa Moalboal something ana,” dugang ni Paca.

Dili pa sila makabutyag kung langyaw o lokal nga turista ang duha nga naghimo og binastos sa dagat.

Sa higayon nga mailhan ang duha ka paresan adunay igong ebidensya ang polis nga magtumbok kanila, ila kining pasakaan og kasong public scandal. / dugang taho ni DVG