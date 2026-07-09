Schönbrunn Palace: Ang Hariong Kabilin sa Vienna

Kon moadto ka'g Vienna, Austria, usa sa mga lugar nga dili angay palabyon mao ang Schönbrunn Palace (Schloss Schönbrunn), usa sa labing bantugang palasyo sa Europe ug usa ka UNESCO World Heritage Site.
Gitukod pa niadtong ika-17 nga siglo ug nahimong summer residence sa Habsburg dynasty sulod sa kapin duha ka gatos ka tuig. Dinhi nagpuyo ang pipila sa labing iladong hari ug rayna sa Austria, lakip si Empress Maria Theresa ug Emperor Franz Joseph. Ang palasyo adunay 1,441 ka lawak, bisan gamay ra niini ang bukas sa mga bisita.
Sa pagsulod sa Schönbrunn, daw mobalik ka sa panahon sa mga hari ug rayna. Makita ang nagkadaiyang bulawanong dekorasyon, kristal nga chandelier, matahom nga kisame ug mga antik nga muwebles nga nagpabiling maayong naampingan hangtod karon.
Dili lamang ang palasyo ang makapadani. Ang halapad nga Schönbrunn Gardens usa sab ka paborito sa mga turista. Dinhi makita ang Neptune Fountain, ang Gloriette nga nagtindog sa tumoy sa bungtod, ug ang labing karaang zoo sa kalibotan nga padayon gihapong naglihok, ang Tiergarten Schönbrunn, nga gitukod niadtong 1752.
Gikan sa Gloriette, makita ang talagsaong panoramic view sa Vienna. Sa tingpamulak ug ting-init, namulak ang nagkadaiyang kolor sa mga bulak, samtang sa tingdagdag ug tingtugnaw, lain sab ang kaanyag sa palibot nga murag gikan sa usa ka fairy tale.
Matag tuig, milyon ka mga turista ang mobisita sa Schönbrunn Palace aron masinati ang kasaysayan, kultura, ug katahom sa Austria. Alang sa mga mahigugmaon sa arkitektura, kasaysayan ug matahom nga mga talan-awon, ang Schönbrunn Palace usa ka destinasyon nga angay ibutang sa bucket list.
Bisan pila na ka siglo ang nilabay, ang Schönbrunn Palace nagpabiling simbolo sa kadungganan, kultura, ug harianong kabilin sa Vienna nga hangtod karon nagbilin og dakong kahibulong sa matag bisita.