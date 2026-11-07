Scholar student nag-shoplift, sikop

Napusasan sa mga gwardiya ug gitugyan sa kapulisan ang usa ka 18-anyos nga estudyante human nasakpan nga nangawat og mga pangpagwapa sa Enjoy Mall sa National Highway, Barangay Cansaga, Lungsod sa Consolacion, alas 7:00 sa gabi-i, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026.
Ang nasakpan mao si alias "Gehlee", 18, usa ka scholar ug second year sa kursong Information Technology (IT) sa usa ka inilang unibersidad sa Metro Cebu nga nagpuyo ra usab sa maong lungsod.
Personal nga nitugyan ug ni-turn-over sa suspek ngadto sa Consolacion Police Station ang supervisor sa mall nga si Jujie A. Villa Carlos, 27, uban sa duty security personnel nga si Julie Dinawanaw Lumapas, 53.
Narekober gikan sa posisyon ni Gehlee ang nagkadaiyang brand sa cosmetics nga mobalor tanan sa P3,500.
Subay sa imbestigasyon ni Police Corporal Niño Wel Ruta sa Consolacion Police Station, caught in the act si Gehlee sa gwardiya kay imbes moagi sa cashier, nideretso kini og gawas sa mall.
"Gipakita niya sa gwardiya ang resibo sa usa ka item, apan nabantayan nga adunay black bag nga gitago sa likod sa iyang jacket," sigon ni P/Cpl. Ruta.
Sa pagrekisa sa gwardiya, didto nadiskobrehan ang mga gitagoang cosmetic items hinungdan nga gipusasan dayon kini ug gitugyan sa kapulisan.
Niangkon si Gehlee nga makadaghan na diay siyang nag-shoplifting sa maong mall.
Bisan ang mga gwardiya nakabantay na daan sa iyang lihok sa matag sulod niya sa establisemento.
Apan gibuhian ang suspek alas 11:00 sa buntag, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026 wa modayon og kiha ang establisemento kay nakig-settle ug gibayran sa pamilya ang tanang item nga gikawat. / GPL