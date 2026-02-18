Scholarship program sa CNU College of Medicine, gitanyag

Gikalipay pagpahibalo sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga adunay 40 ka mga tinun-an nga mahimong makabenipisyo sa scholarship program niini kauban ang Cebu Normal University (CNU) College of Medicine ug Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Subay sa gilagdaan nga kasabutan, ang probinsiya maoy mobayad sa tuition fee sa mga tinun-an nga mokantidad og di mominos P74,000 ngadto na sa P78,000 ang matag scholar.
Kuhaon ang maong pundo sa buhatan sa gobernador ubos sa educational fund.
Gipasabot ni Dr. Laurence Garcia, presidente sa CNU nga ilang sigurohon nga takos nga benepisyaryo ang makakuha sa scholarship.
Lakip sa gipangita niini ang tinun-an nga lumad nga taga Probinsiya sa Sugbo ug adunay dakong grado.
Matod ni Dr. Jarungchai Sato Vatanagul, CNU-VSMMC Dean, nga bukas na ang tunghaan alang sa mga gustong moaplay sa scholarship.
Lakip sa mga gikinahanglan ang mosunod:
- Baccalaureate Degree o bisan unsa nga pre-medical course
- General Weighted Average
- National Medical Admission Test (NMAT)
- Entrance Examination
- Interview
- Income sa ginikanan
- Residente sa probinsiya
Giangkon ni Vatanagul nga sukad sa pagsugod sa maong programa, adunay mga tinun-an nga natangtang sa scholarship human ni-drop-out ug ni-transfer apan giingong anaa lang sa duha ngadto sa tulo ka mga tinun-an.
Kon dili makahuman ang tinun-an, gikinahanglan nga mobayad kini sa tuition fee nga gibayran sa probinsiya.
Apan kon makahuman kini gitugotan sab nga makaserbisyo ang mga doktor sa hospital sa probinsiya.
Kini nga programa gituyo aron usab pagtubag sa kabalaka sa mga tinun-an ug sa gikinahanglang doktor sa Probinsiya sa Sugbo. / ANV