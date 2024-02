Scholarship program sa Vicsal nakatabang sa mga tinun-an

Gitukod niadtong 2007, ang programa nakahatag og dakong tabang sa kapin na sa 260 ka mga gradwado, nga nagpasayon ​​sa pag-access sa edukasyon alang sa aspiring scholars sa rehiyon.

Matod ni Faith Baba, usa ka graduwado sa programa ug karon nagtrabaho isip usa ka financial analyst sa Metro Retail Stores Group Inc., ang VSF makatabang nga giya sa pagtapos sa edukasyon sa mga scholar.

“It lifted the weight of financial worries,” matod ni Baba.

“VSF enabled me to pursue my dream degree and embark on my career path by providing me the support I needed to focus on academic excellence without the burden of expenses,” dugang niya.

Si Marco Romano Corpus, laing gradwado sa programa ug kasamtangang nagmalampuson sa Taft Properties ubos sa payong sa pundasyon, nagpamatuod sa impluwensya sa scholarship sa iyang personal nga kalamboan.

“As a VSF scholarship recipient, I feel a deep sense of recognition for my efforts and achievements. This acknowledgment has boosted my confidence and motivation, driving me to excel academically and actively contribute to my chosen field,” matod ni Corpus.

Labaw sa pinansyal nga tabang, ang VSF scholarship program naghatag sa mga eskolar og usa ka suportadong komunidad ug bililhong mga kahinguhaan aron molambo sa akademiya ug propesyonal.

Sumala sa scholar-graduate nga si Florence Marie Aton, karon usa ka Reports Specialist alang sa Store Operations sa Metro Retail Stores Group Inc., ang komprehensibo nga suporta sa programa nakapahimo sa mga iskolar sa pagpadayon sa ilang mga pangandoy sa karera nga adunay pagsalig.

“Joining Metro Retail Stores Group Inc. was a direct result of the support provided by the VSF foundation. Even before graduation, the company extended job offers to scholar graduates, including myself,” matod ni Aton.

“VSF shaped my career path and influenced my professional journey in profound ways,” dason niya.

Sa susama, si Jenevive Comaingking, usa ka scholar-graduate ug karon usa ka finance and accounting manager sa usa ka multinasyunal nga kompaniya sa Manila, nagpasiugda sa komunidad ug mga oportunidad nga gihatag sa VSF scholarship program.

“VSF was the beacon of hope that illuminated my path to success. It provided not only financial support but also invaluable opportunities for personal and professional growth,” matod ni Comaingking.

Kini nga mga istorya mahinungdanon nga epekto sa corporate-sponsored nga mga scholarship, sama sa VSF program, sa paghatag og gahom sa mga indibidwal sa pagpadayon sa ilang mga tumong, pagbuntog sa mga babag ug makatampo sa ilang mga komunidad.

Pinaagi sa edukasyon, ang mga negosyo dili lang nagsuporta sa mga nagtinguha nga mga eskolar apan nakatampo usab sa pag-uswag sa usa ka hanas ug bag-ong mga trabahante nga hinungdanon alang sa pag-uswag sa katilingban ug pagtubo sa ekonomiya.

Samtang ang programa sa VSF nagpadayon sa iyang trabaho, kini nagpabilin nga dedikado sa paghimo og mga oportunidad alang sa umaabot nga mga henerasyon sa mga estudyante.

Sa dugang nga kasayuran sa scholarship sa Vicsal Foundation ug ang pag-apply, bisitaha ang www.vicsalfoundation.com.