School supplies, gidagsa sa mga ginikanan sa Mandaue

Nagkapuliki na karon ang mga ginikanan sa Dakbayan sa Mandaue sa pagpangandam alang sa pagbalik sa eskwela sa ilang mga anak. Ilang gipaningkamutan nga mabalanse ang budget taliwala sa nagkataas nga galastuhan sa panimalay samtang nangita og barato nga mga uniporme ug kagamitan sa tunghaan.
Matod sa mga tindera sa dakbayan, nitaas ang demand sa mga gamit sa eskwelahan sa nangaging mga semana samtang nagsugod na sa pagpamalit ang mga pamilya og mga notebook, uniporme, sapatos, bag, ug uban pang kinahanglanon sa eskwelahan sa dili pa ang unang adlaw sa klase.
Alang sa tindera og school supplies nga si Vergie Estoy, ang baratong presyo mao gihapon ang nag-unang pangitaon sa mga kustomer. Si Estoy kinsa nagdumala og pwesto sa maong mga kagamitan, nipaambit nga napadayon niya ang mas ubos nga presyo karong tuiga tungod kay ang mga supplier nagtanyag man og mga produkto sa mas ubos nga kantidad kumpara sa miaging mga tuig.
Gani, ang usa ka 80-leaf nga notebook kasamtangang gibaligya lang og P13 sa iyang pwesto.
“Naningkamot mi nga himuong barato ang mga presyo tungod kay daghang mga ginikanan ang nag-andam og daghang mga kinahanglanon sa eskwelahan sa dungan nga higayon,” matod ni Estoy.
Usa sa mga nangandam mao si Michelle Abatayo, taga Barangay Umapad, kinsa nangandam alang sa pagpa-enroll sa iyang anak nga babaye
nga si Jhanie D. Abatayo kinsa gikatakdang mosulod sa Kindergarten sa Opao Elementary School.
Matod ni Abatayo, nakapalit na siya og ready-made nga uniporme, sapatos, bag, ug mga kagamitan sa eskwelahan aron maseguro nga andam na ang iyang anak sa dili pa magsugod ang klase karong Lunes, Hunyo 8, 2026.
Gipili niya ang pagpalit ug ready-made nga uniporme nga nagkantidad ug dul-an sa P400 matag set imbes nga mopalit og tela gikan sa eskwelahan ug mobayad pa og mananahi.
Matod ni Abatayo, ang pagpalit og tela mobalor og dul-an sa P600, samtang ang bayad sa pagpatahi gibanabanang anaa sa P600 hangtod P800.
Samtang, ang tindera og uniporme nga si Lenlen Perez niingon nga daghang mga ginikanan ang niduaw na sa iyang pwesto aron mopalit og mga uniporme alang sa mga estudyante sa elementarya ug sekondarya.
Si Perez niingon nga nagmintinar siya og daghang kapilian aron magsilbing one-stop shop aron dili na kinahanglang moadto pa sa daghang dapit ang mga ginikanan.
Nagtanyag siya og mga uniporme sa elementarya gikan sa P380 hangtod P450 depende sa gidak-on ug estilo, samtang ang mga uniporme sa high school gikan sa P580 hangtod P600.
Matod ni Perez, ang mga presyo nagpabilin nga medyo lig-on taliwala sa mga kalisdanan sa ekonomiya nga adunay gamay ra nga pagsaka nga mga P10 kumpara sa miaging mga tuig.
Dugang ni Perez, ang pagkaanaa sa nagkalainlaing disenyo sa uniporme nagtugot sa mga ginikanan nga makit-an ang piho nga mga uniporme nga gikinahanglan sa mga eskwelahan sa tibuok dakbayan, lakip ang mga institusyon sama sa Mandaue Central School ug Opao Elementary School.
Sama sa ubang mga tindera, nagtanyag sab siya og mga diskwento alang sa mga kustomer nga mopalit og dinaghan.
Samtang nagpadayon ang mga pamilya sa pagpangandam alang sa pag-abli pag-usab sa klase, ang mga tindera ug mga ginikanan nagkahiusa nga ang baratong presyo nagpabilin nga usa ka importanteng rason sa paggasto alang sa pagbalik sa eskwela.
Bisan pa nga daghang mga panimalay ang nag-atubang og mga hagit sa panalapi, ang mga ginikanan nangita og mga paagi sa pagdumala sa mga galastuhan pinaagi sa mabinantayon nga pag-budget, pagpalit og mas barato nga mga alternatibo, ug paggamit pag-usab sa mga gamit sa eskwelahan kon mahimo. / ABC