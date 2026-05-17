School waste management gipakusgan sa Lapu-Lapu

Gipakusgan ang mga inisyatibo sa solid waste management sa pampublikong mga tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa dili pa ang nationwide Brigada Eskwela 2026, diin gihatagan og dakong importansya ang responsibilidad sa kalikupan atol sa ikatulong regular nga tigom sa Local School Board.
Ang Brigada Eskwela 2026 ipahigayon gikan sa Hunyo 1 hangtod 5, 2026.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas niadtong Sabado, Mayo 17, ang City Information Office nagkanayon nga ang City Environment and Natural Resources Office (Cenro), sa pakig-alayon sa Department of Education–Lapu-Lapu City Division, nagpahigayon og “comprehensive inventory” sa mga pasilidad sa solid waste management sa tanang pampublikong mga tunghaan aron mapatuman ang mga regulasyon sa kalikupan.
Gipalig-on usab sa kagamhanan sa dakbayan ang mga inisyatibo sa kalikupan pinaagi sa “Project Cindi,” nga nagpasiugda og urban gardening sa mga tunghaan, dungan sa mga kampanya sa saktong pagbahig sa basura (waste segregation) ug ang hugot nga pagpatuman sa ordinansa batok sa single-use plastic.
Ang dakbayan nagpatuman og ordinansa nga nag-regulate ug nag-limit sa single-use plastics isip bahin sa paningkamot niini sa pagpanalipod sa kalikupan, ug nag-awhag sa paggamit og eco-friendly nga mga alternatibo sama sa papel ug reusable bags.
Lakip sa ordinansa sa kagamhanan sa dakbayan ang restriksyon sa mga plastic bag ug ang pagdili sa plastic straw aron mamenosan ang basura ug mapanalipdan ang marine ecosystems.
Adunay ipahamtang nga silot sa mga makalapas niini.
Ang mga multa sa pagsupak naglangkob sa P500 hangtod P1,000 alang sa unang sayop, P2,000 hangtod P3,000 sa ikaduhang sayop, ug P4,000 hangtod P5,000 sa ikatulong sayop.
Ang mga magbalikbalik sa paglapas mahimo usab nga mag-atubang og suspensyon o pagkanselar sa ilang business permits isip bahin sa mas estrikto nga pagpatuman sa dakbayan sa mga palisiya sa kalikupan.
Nakigtagbo usab si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan sa mga kapitan sa barangay aron palig-unon ang panag-uban ug hisgutan ang pagsunod sa mga primarya ug sekondarya nga tunghaan sa Solid Waste Management Program sa kagamhanan sa dakbayan. / DPC