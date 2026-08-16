Schroder moretiro sa iyang ika-12 nga team

Plano na nga moretiro ang beterano nga point guard nga si Dennis Schroder human kini gibalhin sa iyang ika-12 nga kuponan sa National Basketball Association (NBA).

Gi-trade sa Cleveland Cavaliers si Schroder ngadto sa Charlotte Hornets niadtong Dominggo nga nihimo niya nga usa sa mga pinakadaghan og naduwaan nga teams sa liga. Ang naagian nga teams ni Schroder mao ang Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, LA Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Detroit Pistons, ug Sacramento Kings.

Ang German cager nga si Schroder misulod sa liga niadtong 2013 ubos sa Hawks. / RSC