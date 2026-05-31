Scientists: Oslob whale sharks angay pasagdan

Nipahimangno ang mga Sugboanong marine scientist ug biologist nga ang whale sharks natural nga wild animals. Matod sa grupo nga sa mat ag higayon nga ang mga tawo magsigeg sakay og bangka aron pakan-on kining mga buotan nga higante—bisan pa og maayo ang katuyoan ni ini—kining maong gituyo ug gieskedyul nga pagpakaon nagbutang kanila sa kakuy aw sa higayon nga molangoy na sila gawas sa kadagatan sa Oslob, diin wala nay garantiya ang protektadong katubigan ug ang responsableng pagpa kig-uban sa tawo. “Regardless of how adaptable a species may be, human inter danon nga pasagdan kining maong mananap nga mabuhi nga dili hilabtan sa mga tawo. ference with natural ecological processes will always raise ethi cal and conservation questions. Wildlife may adjust to anthro pogenic changes, but adapta tion should not be mistaken for the absence of impact,” asoy ni KL Tapales, usa ka indepen denteng marine scientist nga adunay 10 ka tuig nga kasina tian ug nag-espesyalista sa mga mananap sa dagat (marine mammals), hilabi na ang mga dugong, ug nakatrabaho na usab uban sa mga whale sharks sa Arabian Gulf. Si Mylene Sadagnot, usa ka marine biologist nga nagtud lo sa Cebu Normal University (CNU) ug kasamtangang nagku ha og PhD sa University of San Carlos, nitataw nnga mahinung “Oslob whale shark interac tion is still possible, as whale shark are still observed in neighboring sites but I hope the municipality of Oslob, and the visitors of Oslob will come to un derstand that wild animals are governed by factors beyond our control. They do not follow our schedules, nor our set of expec tations,” pasabot ni Sadagnot. Sa usa ka taho sa SunStar Cebu niadtong Mayo 26, nanalipod si Oslob Mayor Ronald Guaren sa operasyon sa turismo sa whale sharks sa lungsod human sa upat ka mga adlaw nga pagkahanaw niining mga mananap gikan sa Mayo 22 hangtod 25, nga temporaryong nagpahunong sa mga kalihukan. Gisalikway ni Guaren ang mga pagsaway bahin sa pag pakaon sa whale sharks ug gipatin-aw niini nga ang mao ng buhat wala gihimo alang sa ilang nutrisyon. Gihulag way niya kini isip usa ka ga may nga pamaagi aron lang madani ang maong mga luma labay nga isda nga mosaka sa babaw nga bahin sa dagat gi kan sa lawom nga katubigan. Gisulti usab sa mayor nga ang usahay nga pagkunhod sa makit-ang whale sharks gu mikan sa natural nga mga hi nungdan sama sa mga bagyo, mas bugnaw nga temperatura sa dagat, ug ang kakuwang sa pagkaon sa lawom nga dagat. Gipasabot ni Guaren nga ang kita nga nakolekta sa lokal nga kagamhanan gilangkuban sa mga regulatory fee nga gigamit aron mapanalipdan ang marine resources batok sa pagpahimulos. / CDF