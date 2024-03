Scottie, 100% makaduwa sa Gilas Pilipinas

Wala man tuod nakaduwa si Brgy. Ginebra Gin Kings star Scottie Thompson sa miaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 All-Star Game apan iyang gipaneguro nga dili siya makapalta sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa umaabot nga FIBA Olympic qualifying tournament.

Si Thompson padayon nga nagpaalim sa iyang back injury nga maoy hinungdan nga nakapalta siya’g mga duwa sa nagpadayong PBA Philippine Cup ug sa bag-uhay lang nahuman nga PBA All-Star Weekend sa Bacolod City.

Nihatag og siyento porsiyento nga kaseguroan ang kanhi PBA MVP nga makapakita siya og aksyon atol sa pagpakigsangka sa Gilas sa world No. 8 Riga, Latvia karong Hulyo 2-7, 2024.

Gawas sa Latvia, ikaharong sab sa Gilas ang Georgia sa Group A sa lima ka mga adlaw nga torneyo.

“For sure, matagal pa naman yun,” matod ni Thompson nga napatik sa Spin.ph.

“Tina-trust ko naman yung mga trainers namin. Sila talaga yung nakakaalam. For now, wino-work ko yung way ko para makabalik agad.”

Gikalaro ni Thompson nga nakatutok siya sa iyang pagpaalim alang sa iyang tinguha nga makaduwa na’g balik sa PBA Philippine Cup sa sunod buwan.

Gipasabot ni Thompson nga nakasinati na siya ning maong pagkaangol hinungdan nga nasayod na siya sa iyang angay buhaton.

“I’ve been here before since college. Kaya nag sit out ako dati,” dugang ni Thompson.

“Kaya alam ko yung pakiramdam na pipilitin mong ibalik tapos mangyayari ulit na mas malala. Based on my experience ayaw ko na ulit mangyari yun.” / ESL