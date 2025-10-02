Seaborne patrol gi-deploy sa Bogo

Mopadala ang Police Regional Office (PRO) 7 og Seaborne Patrol sa ikaupat nga distrito sa Lalawigan sa Sugbo aron motabang sa relief operations alang sa mga biktima sa linog.
Alas 2:15 sa kaadlawon sa Huwebes, Oktubre 2, 2025, ang Seaborne Patrol Unit nga dunay 17 ka personnel gikan sa Regional Maritime Unit 8 ug usa ka personnel gikan sa PNP Explosive Ordnance Disposal (EOD) ang naabot sa Polambato Port sa Dakbayan sa Bogo sakay sa high-speed nga watercraft.
Ang ilang misyon mao ang seguridad sa coastal entry point, pagtabang sa response operations ug suporta sa apektado'ng komunidad. Nangabot sab sa Bogo ang Mobile Patrol teams gikan sa Cebu City Police Office (CCPO) ug ang personnel gikan sa Bohol Maritime Police Station gamit ang ilang mga sakyanan.
Sila ang gitahasan nga mohatag sa seguridad sa mga responder, mga biktima sa kalamidad, ug sa tanang molupyo sa dapit nga naapektohan sa linog.
Gitahasan sab sila nga mohatag og medical assistance ug mohimo sa pag-transport sa mga pasyente sa mga health facilities ug pagpalig-on sa overall security sa tibuok lugar nga apektado sa linog.
Sa alas 9:00 sa buntag sa Huwebes, Oktubre 2, 2025, ang PRO 7 nakapalihok na og 2,250 ka personnel lakip na kadtong gikan sa national support unit aron ipaabot ang suporta.
Na-deploy na sab nila ang ilang mobile assets sama sa patrol cars, trucks, ambulansya, buses, ug motorsiklo ngadto sa mga tambalanan, evacuation sites, ug apektado nga komunidad aron pagseguro nga dili malangay ang response operations.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, pangulo sa PRO 7, nga nagpabilin ang full alert status ug andam ang tanan motrabaho 24 oras ug mohatag sa dinalian nga emergency response alang sa kaluwasan sa publiko.
Ang PRO 7 hugot nga nakig-alayon sa PHIVOLCS, MDRRMC’s ug sa local government units aron mapaabot sa publiko ang mahinungdanong impormasyon. / AYB