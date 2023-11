Seaborne procession, nobernaryo sa Birhen sa Regla nagsugod na

Han-ay ug solemne ang seaborne procession sa milagrosong imahen sa patron sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Nuestra Senora Virgen de la Regla, sa Dominggo sa buntag, Nobiyembre 12, 2023 isip timaan sa unang nobenaryo sa ika-288th nga kapistahan sa patron.

Una niini, gipahigayon ang send off mass sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Barangay Marigondon, La­pu-Lapu City, alas 5 sa buntag.

Gisundan sa motorkada paingon sa Roro port, Lungsod sa Cordova diin nanukad ang seaborne procession ug luwan si Cordova Mayor Cesar Suan ug Cordova Vice Mayor Victor Tago.

Nitadlas ang galleon nga gisakyan sa imahen, ang MV Maica 2 sa Jomalia Shipping Corp. sa Hilutungan channel, niliko sa Mangal Point sa tumoy nga bahin sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City subay na sa Mactan channel.

Nisuong sa Marcelo Fernan Bridge ug sa unang tulay nga nagsumpay sa mainland Cebu ug Mactan diin ang mga deboto nag-atang ug adunay flower dropping.

Pag-abot sa Muelle wharf, Poblacion, Lapu-Lapu City nisugat ang mga city official nga gipangulohan ni Mayor Junard Chan ug Kongresista Cindi King-Chan, ug mga konsehal nga nagdayong sa urna paingon sa simbahan.

Unang novena mass gihimo ni Bi­shop Narciso Abellana, MSC sa alas 10 sa buntag.

Gibana-bana nga moabot ngadto sa 10,000 ka tawo ang ningsaksi sa maong kalihukan base sa assessment sa Lapu-Lapu City Police Office. / FVQ, Hulagway gikan sa FB post sa Lapu-Lapu City PIO