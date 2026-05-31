Seafood exporter nanaktak og mga empleyado

Ang Phil-Union Frozen Foods, Inc. (PUFFI), usa sa mga expor ter sa seafood sa na sod, nanaktak og ka pin sa 200 ka agency-based nga mga empleyado human sa mga restriksiyong gipatu man sa United States sa pag ex port sa Philippine Blue Swimming Crab (kasag). Giawhag sa PUFFI ang Bu reau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Department of Agriculture (DA), Department of Environment and Natural Re sources (DENR), ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan nga dinalian nga hatagan og pag tagad ang mga kakulangan nga nailhan sa mga regulator sa U.S. Sa usa ka opisyal nga pama hayag nga gipadala sa SunStar Cebu, ang kompanya nagkanay vice (NMFS) ubos sa Import Provisions sa Marine Mammal Protection Act (MMPA). on nga ang pagpaminos sa mga trabahante direktang epekto sa pagkahanaw sa access ngadto sa merkado sa U.S. alang sa mga produkto nga Philippine-origin Blue Swimming Crab, ug kini dili tungod sa kalidad sa pro dukto, food safety, paggama (manufacturing), o mga isyu sa pagsunod sa regulasyon nga na glambigit sa kompanya. Ang restriksiyong naggikan sa usa ka desisyon nga gihimo niadtong Mayo 2026 sa U.S. National Marine Fisheries Ser Nasayran sa maong ahen sya nga ang Philippine Blue Swimming Crab fisheries wala makapakita og mga lakang nga sama ka epektibo sa mga sum banan sa U.S. alang sa pagpana lipod sa mga marine mammal. Sumala sa PUFFI, ang de sisyon sa NMFS nagsubay sa kapakyas sa Pilipinas sa pa ghatag og igo nga mga doku mento bahin sa pag-monitor sa marine mammal bycatch (mga mananap nga aksidenteng na dakpan), mandatory nga pag taho sa mga namatay ug naan gol nga marine mammal nga may kalabutan sa commercial nga operasyon sa pangisda, ug mga ebidensya nga nagpakita sa kaepektibo sa mga lakang sa pagpaminos sa bycatch. Gipahayag sa kompanya nga ang maong hukom walay kalabutan sa kalidad o kalu wasan sa mga produkto nga kasag sa Pilipinas./ DPC