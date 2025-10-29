Seafoods gikabalak-an nga nakontaminado

NANAWAGAN si Gobernador Pamela Baricuatro ngadto sa publiko, ilabi na sa mga namuyo sa coastal Local Government Units (LGUs) sa Sugbo duol sa Tañon Strait nga magmatngon sa pagpangisda o pagpanginhas og pagkaong dagat.
Kini nga lagda giluwatan ni Baricuatro niadtong Oktubre 29, 2025, pinasikad sa pasiunang pagsusi sa Bureau of Foods and Aquatic Resources (BFAR) 7 sa timailhan sa possibleng tubli poisoning nga moresulta sa pagkamatay sa mga isda ug kontaminasyon sa tubig.
Nasayran nga ang pasiunang concern sa BFAR nagsugod sa Bais City, Negros Oriental human nahagsa ang 20-ektaryang wastewater lagoon sa usa ka distillery tungod sa linog ug kusog nga pag-uwan.
Niresulta kini sa pagkatag sa contents niini sa 400 ka ektaryang bahin sa Tañon Strait Protected Seascape.
Ang waste spill nga nadiskubrehan niadtong Dominggo, Oktubre 26, nikatag sa kadagatan sa Bais ug Manjuyod ug maoy hinungdan sa pagkamatay sa mga isda sa mabaw nga bahin.
Bisan og ang molasses gikan sa distillery organic ug dili toxic, matod sa EMB-NIR, kon sobra ang gidaghanon niini sa tubig, makapaubos kini sa oxygen levels nga makahatag og risgo sa mga isda ug makadaot sa kalidad sa tubig. Bisan og dili direkta nga apektado ang Sugbo, giawhag sa Kapitolyo ang pagmatngon sa pagkaon sa mga seafood nga posibleng makuha gikan sa kadagatan sa mga apektadong lugar.
Ang mga lokalidad sa Dakbayan sa Toledo, Lungsod sa Pinamungajan, Aloguinsan, Barili, Dumanjug, ug Ronda gipahimangnuan tungod kay sila nahimutang duol sa apektadong kadagatan.
Gimanduan ang naasoy nga mga LGU nga makig-alayon sa BFAR 7 aron makapahigayon og water ug fish sample testing.
Subsob nga pagpahibalo sa mga komunidad aron kalikayan ang pagbaligya o pagpalit sa mga patay nga isda gikan sa apektadong lugar ug i-monitor ang mga coastal barangays sa posibleng epekto sa kadagatan sa pro-binsiya.
Sa kasamtangan, wala pay kompirmadong reports bahin sa kontaminasyon sa Probinsiya sa Sugbo, apan gimando ang padayong pag-monitor sa maong mga lugar. / ANV