Search dogs ipadala sa Bacayan, subayon ang mga na-missing

Magpadala si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, og mga search dogs gikan sa Regional Explosive Ordinance Disposal-K9 Unit 7 sa Barangay Bacayan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang katuyoan mao ang pagtabang sa pagpangita sa mga patay nga lawas sa tawo ug hayop nga posibleng maoy nakaingon sa kabaho sa lugar, human sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Gisusi sab ni General Maranan ang Sityo Tamiao 3, Barangay Tamiao, Compostela, Cebu ug ang Bacayan sa Cebu City aron personal nga mo-supervise sa gihimong search, retrieval, ug clearing operation.
Gituohan sa heneral nga ang baho nga nasimhot sa mga lumolupyo naggikan sa mga patay nga tawo o hayop nga nalumos ug nabanlas sa baha.
Lakip sa gimando ni Maranan sa iyang mga personnel nga limpyohan na ang mga debris ug seguraduhon nga walay mga explosive materials o structural hazard nga magpabilin sa Bacayan, ilabi na sa Villa del Rio 1 isip kabahin sa ilang proactive-typhoon response. / AYB