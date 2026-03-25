Season ni Morant mitiklop og sayo

Gipahibalo sa Memphis Grizzlies kagahapon, Miyerkules, Marso 25, 2026 (PH time), nga dili na makabalik pagduwa ang usa sa ilang mga pambato nga si Ja Morant gumikan sa UCL sprain niini sa wa nga siko sa national Basketball Association (NBA) 2025-26 season.
Matod sa Grizzlies nga nagkinahanglan si Morant og platelet-rich plasma injection alang sa pagpaalim niini.
Gilauman nga hingpit na nga maalim si Morant sa dili pa magsugod ang sunod season sa NBA.
Si Morant nag-average og 19.5 puntos sa 20 ka duwa nga iyang naduwaan karon nga season. / Gikan sa wires