SEC midonar og mga kagamitan sa CTU San Fernando, misuporta sa edukasyon

Nagpahigayon ang Securities and Exchange Commission (SEC), pinaagi sa ilang Cebu Extension Office, og usa ka pormal nga pagdonar sa mga kagamitan ngadto sa Cebu Technological University (CTU) San Fernando Extension Campus niadtong Marso 30, 2026, isip kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa responsableng pagdumala sa kabtangan sa gobiyerno.
Ang maong donasyon gipormal pinaagi sa pagpirma sa Deed of Donation and Acceptance nga gihimo sa daang building sa SEC sa V. Rama Avenue.
Lakip sa mga nipirma mao sila si Atty. Jesher M. Radaza, Officer-in-Charge Director sa SEC Cebu Extension Office; Anne C. Valenzona; Dr. Wilfredo G. Anoos, CTU Campus Director; ug Hector C. Oledan, Administrative Officer.
Sumala sa SEC, ang mga gidonar naglakip og usa ka sakyanan, mga IT equipment, ug mga air conditioning unit nga giila na nga “unserviceable” sa ilang opisina apan mahimo pa nga mapuslan sa ubang institusyon.
Bisan pa man sa ilang kahimtang, gipili sa SEC nga ipasa ang mga kagamitan ngadto sa sektor sa edukasyon imbes nga pasagdaan lamang kini sa bodega.
Ang maong lakang nagpakita sa ilang paningkamot sa episyente ug responsableng paggamit sa mga kapanguhaan sa gobiyerno.
Gipasabot sa SEC nga ang donasyon usa ka paagi sa paghatag og ikaduhang kinabuhi sa mga kagamitan samtang nagtabang sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa CTU San Fernando. Gilauman sab nga ang mga nadawat nga kagamitan makatampo sa pagpalig-on sa pagtudlo ug pagkat-on sa unibersidad.
Gipasiugda sab sa ahensiya ang ilang pagsunod sa tukmang proseso pinaagi sa koordinasyon sa Commission on Audit (COA) aron maseguro nga ang pagbalhin sa mga kabtangan nahimo subay sa balaod ug adunay hingpit nga transparency.
Sa bahin sa CTU San Fernando, giila ang donasyon isip dakong tabang sa kampus, ilabi na sa pagpauswag sa mga pasilidad ug kagamitan nga gamiton sa mga estudyante ug magtutudlo.
Ang maong inisyatiba giila sab nga usa ka maayong ehemplo sa kolaborasyon tali sa mga ahensiya sa gobiyerno ug mga institusyong pang-edukasyon nga nagtinguha sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug sa kaayuhan sa komunidad.
Naglaom ang SEC nga ang ilang gihimo mahimong inspirasyon sa ubang ahensiya ug organisasyon, publiko man o pribado, nga pahimuslan pag-ayo ang ilang mga kapanguhaan pinaagi sa paghatag niini ngadto sa mga sektor nga nanginahanglan.
Ang maong kalihukan nagpamatuod nga ang epektibong pangagamhanan dili lamang masukod sa dagkong proyekto, kondili usab sa maampingong pagdumala ug husto nga paggamit sa matag kabtangan alang sa kaayuhan sa mas daghang katawhan. / Tampo / Sinuwat ni Wilfredo G. Anoos