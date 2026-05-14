Second reading: Libreng board exam sa mga kabos, pasado na sa Kamara

Giaprobahan sa Kamara niadtong Miyerkules, Mayo 13, 2026, sa ikaduhang pagbasa ang balaudnon nga nagtinguha sa paghatag og libreng licensure ug civil service examinations alang sa mga kwalipikadong indigent (kabos) ug mga miyembro sa indigenous peoples (IPs) ug indigenous cultural communities.
Ang House Bill No. 8869, o ang gisugyot nga Free Professional Examinations Act, nagtumong sa pagtangtang sa babag sa panalapi nga nagpugong sa daghang kabos nga mga Pilipino nga mahimong lisensyadong propesyonal o mahimong kwalipikado sa trabaho sa gobiyerno.
Kini nga balaudnon kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa Kamara sa pagpalapad sa mga oportunidad sa ekonomiya ug paghimo sa mga serbisyo sa gobiyerno nga mas daling maabot, ilabi na sa mga sektor nga nanginahanglan.
Ubos sa HB 8869, ang mga kwalipikadong indigent ug mga IP dili na pabayaron sa examination fees alang sa licensure examinations nga gidumala sa Professional Regulation Commission (PRC) ug eligibility examinations nga gipahigayon sa Civil Service Commission (CSC).
Ang mga aplikante kinahanglan mopresentar og certificate of indigency gikan sa ilang lokal nga kagamhanan. / PNA