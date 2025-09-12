Security cameras gitaod sa CSBT

Aron paghatag og dugang seguridad sa mga pasahero ug turista sa Lalawigan sa Sugbo, gitauran na og CCTV cameras ang palibot ug sulod nga bahin sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) N. Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Kini maoy gipahibalo ni Ahmed Cuizon, tigdumala sa mga terminal sa Probinsiya sa Sugbo, Huwebes, Septiyembre 11, 2025.
Matod ni Cuizon nga kabahin ni sa ilang pagtuman sa mando sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) paghatag og seguridad sa mga pasahero.
“...among others one it improves the security, number two it improves the monitoring of passengers and number three maka-improve pud nato sa paglikay sa respiratory diseases,” matod ni Cuizon.
Gawas sa maong kalambuan, gilaraw sab niini ang pagpatuman sa "one entrance, one exit policy" sa mga pasahero nga ang agianan paingon sa sulod nahimutang duol sa Land Transportation Office (LTO) 7 samtang ang exit habig sa usa ka mall tapad sa terminal.
Hinuon iyang giklaro nga walay labot niini ang mga vulnerable sector, persons with disability, buntis ug uban pang dunay kakulian sa panglawas kinsa mahimo sila nga mosulod ug mogawas sa bisan asang agianan.
Samtang giklaro ni Cuizon nga magpabilin ang bayranan sa mga sakyanan nga mosulod sa terminal tungod kay kini nga pundo gamiton gihapon sa bayranan sa utilities sa terminal.
“Naa gihapon ang atong mga regular fees kay they are using the facility of the terminal and we are spending also for the maintenance and the up keep of our terminal,” matod ni Cuizon.
Aron sab pagseguro nga limpyo ang tubig sulod sa terminal, butangan og chlorine ang tinubdan sa tubig. Giklaro ni Cuizon nga bisan og dili kini mainom apan mas maayo nga masegurong limpyo nga gamiton sa publiko. /