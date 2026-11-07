Security plan alang sa Sinulog 2027 gihan-ay na

Nagpatawag og security conference si Konsehal Paul Labra ang chairman sa Committee on Peace and Order sa Lonseho sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pagpangandam sa mga kalihukan sa Sinulog.
Nitambong si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office diin iyang gipresentar ang ilang inisyal nga security plan.
Matod ni Pelare nga ang habig sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo, andam na sila sa paghatag sa siguridad gikan sa pagsugod sa Fiesta Señor hangtod na sa pagtapos.
Iyang gipasabot nga dunay unom ka religious activities ug tulo ka cultural nga kalihukan sa Sinulog ang ilang gipangandaman apan duha lang ang ilang gipatutokan.
Kini mao ang Solemn Procession nga mahitabo sa Enero 16, 2027 ug ang Sinulog Grand Parade sa Enero 17, 2027.
Sa maong mga adlaw gibana-bana ni Pelare nga mopakatap sila og kapin sa 3,000 ka mga police wala pay labot niini ang augmentation gikan sa Armadong Kusog sa Pilipinas, Bureau of Fire, CCDRRMO, force multipliers sama sa Barangay Tanod ug mga tinun-an sa nagkadaiyang unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo.
Apan wala lang sila nakatutok sa Sinulog grand parade sanglit naa sa katapusan ang angayan nga bantayan sama sa mga street party ug kadtong nag-inom sa mga inila nga tapukanan sa mga tawo nga ila nang giila kung asa kini.
“Of course naa tay special deployment para unya sa mga activities sa gabii sa January 17, history will tell us nga daghan man gyung manuroy, nya na-specify na pud nato unsa nga mga areas dapat mag focus, naa pud tay separate security plan para aning mga lugara,” matod ni Pelare.
Sama sa mga nanglabay mga Sinulog activities gi-regulate sa kapulisan ang pagpalupad og mga drones diin ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang mo hatag sa permit apan ipaagi gihapon kini sa Philippine National Police.
Sa pangutana kabahin sa pagpawong sa signal sa tanang cellular phone ang kapulisan padayon pa nga mopaubos sa threat assessment uban sa ilang intelligence partners.
Gibutyag ni Pelare nga wala pa sila maka hukom sa pagkakaron apan mohimo sila og rekomendasyon sa mosunod pa nga mga security meeting nga ipatawag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa Sinulog 2026, sigun sa CCPO wala sila mo sugyot nga pagngon ang signal sa telcos tungod kay wala sila makakita og hulga sa siguridad.
Una na nga mibutyag ang National Telecommunications Commission (NTC) atol sa meeting nga magpaabot ra sila sa rekomendasyon sa PNP ug andam sila nga mopatuman niini.
Dugang ni Pelare nga dunay himuon nga adjustment ang CCPO ilabi na nga ang Sinulog 2027 naatol nga masinati ang severe El Niño nga tungod ani ilang i-require sa tanang police nga ma-deploy nga magdala gyud og tubig.
Tinguha sa kapulisan ang kahimsog sa panglawas sa mga personnel uban sa pagpatuman sa siguridad sa katawhan.
Sa dili pa ang mga kalihukan sa Sinulog maniid usab sila sa mga dautang elemento sa katilingban nga mohimo og krimen.
Hugot ang ilang monitoring sa ilang counterpart sa ubang mga rehiyon sa Pilipinas aron mabantayan na nila kinsa kining mga notado na mga criminal nga mosud sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB