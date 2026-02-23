Seedlings sa agarwood gikompiska sa NBI

Usa ka babaye ang gisikop atol sa entrapment operation nga gipahigayon sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) ug Department of Environment and Natural Resources (DENR) tungod sa giingon’g pagpamaligya og critically endangered nga agarwood niadtong Biyernes sa hapon, Pebrero 20, 2026.
Si NBI-Cebu District Office head agent Arnel Pura nitug-an sa SunStar Cebu nga ang maong dinakpan residente sa Purok 5, Barangay Sangat, Lungsod sa San Fernando.
Iyang gipasabot nga ilegal ang gibuhat sa maong indibidwal sanglit wala siya makapakita og legal nga mga dokumento, hinungdan nga siya gisikop.
Nasakmit atol sa operasyon ang 48 ka crates nga adunay sulod nga kapin sa 1,000 ka seedlings sa agarwood nga gibanabanang mobalor og P300,000.
Matod sa mga awtoridad, naaktuhan ang suspek sa pagpamaligya, pag-apudapod, ug pagpananom og agarwood nga nailhan sa lokal nga tawag nga lapnisan (scientifically: Aquilaria cumingiana o Aquilaria malaccensis) nga walay saktong permit gikan sa DENR.
Hinuon, niangkon ang maong babaye nga namaligya na siya og mga seedling sa agarwood sukad pa niadtong 2019.
Sumala pa niya, dako og ginansya ang maong negosyo diin ang mga seedling mabaligya gikan P250 hangtod P1,000, depende sa gidak-on.
Ubos sa Republic Act No. 9147, o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ang mga kalapasan adunay silot nga pagkabilanggo gikan sa 6 hangtod 12 ka tuig ug multa nga P100,000 hangtod P1 milyon.
Gipasabot sa DENR nga ang hamtong nga punoan sa agarwood bililhon kaayo tungod sa resin niini nga kaylap nga gigamit sa industriya sa pahumot, ilabi na sa Middle East.
Tungod kay nameligro na kining mapuo, ang pagpamaligya, pagbiyahe, pagpananom, ug pag-export niini hugot nga gidili kon walay pagtugot.
Giandam na karon ang mga kaso alang sa kalapasan sa Section 27(e) ug (f) sa R.A. 9147 batok sa maong babaye pinaagi sa inquest proceedings.
Kasamtangan siyang gibutang sa NBI-Cebdo detention facility, samtang nagpaabot sa resolusyon sa iyang kaso gikan sa Cebu Provincial Prosecutor’s Office. / DPC