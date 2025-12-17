Segregation sa mga basura sugdan sa Enero 2026

Tinguha na gyud ni Mayor Nestor Archival nga masugdan na sa Enero 2026 ang hinay-hinay nga paglain-lain sa mga basura nga malata o di-malata.
Mao kini ang gibutyag ni Catalino “Titing” Rosales sa Cebu City Environment and Natural Resources (CCENRO) atol sa Phinla PH 2025 Accmplishment Report niadtong Huwebes, Disyembre 17, 2025 sa Noble Hotel Cebu.
Tulo ka barangay sa South ug laing tulo sa North ang unang mopatuman sa segregation sa mga basura.
Magsugod kini sa Inayawan, Pardo ug Cogon sa south district ug Mabolo, Kasambagan ug Bo. Luz sa north.
Matod ni Rosales nga ang City Ordinance 2031 (Segregation at Source) maoy basehan sa pagpatuman sa programa sa siyudad.
Gibutyag ni Rosales nga kon masugdan ang pagbahin-bahin sa mga basura, mamenusan na unya ang magasto sa siyudad matag tuig
Si Bo. Luz Councilor Nida Cabrera, sakop sa Solid Waste Management Board (SWMB) sa siyudad nitug-an sa mga nanambong sa kalihukan nga ang City Hall nigasto og hapit P700 milyunes matag tuig sa waste management.
Ang Phinla (Philippine, Indonesia, Sri Lanka) usa ka programa sa World Vision ug Ecowaste Coalition nga nagtabang sa panginabuhi sa mga mangolikta og basura nga gitawag nila og Waste Resource Collector.
Ang Phinla dunay upat ka project site dinhi sa Pilipinas sa Mintal sa Davao City, Bagong Silang sa Quezon City, Kugman sa Cagayan de Oro City ug Inayawan sa Cebu City. / VLM