Seguridad atol sa Asean gipaseguro ni Baricuatro

Andam na ang Lalawigan sa Sugbo sa ipahigayon nga Asean Summit 2026 sa Mayo 6-7, 2026.
Gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga usa sa dako’ng hagit sa maong kalihukan ang seguridad ilabi na nga anaa ang 11 ka mga head of state nga mosalmot sa maong higayon.
Hinuon, kompiyansa siya sa seguridad nga ihatag sa kapulisan ug ubang sakop sa mga awtoridad sa maong higayon.
Subay niini, nanawagan sab ang gobernador sa publiko nga makigtinabangay sa kagamhanan aron maseguro ang kahapsay ug kalinaw sa pag-abot sa mga international delegation sa Sugbo.
"Kita Cebuanos should be really be proud about and I’m hoping and I’m praying that the Cebuanos will be very cooperative during the Asean season. Duha ra gyud ka adlaw, if we can extend courtesy and kindness,” matod ni Barciuatro sa mga tigbalita sa Abril 29, 2026.
Gipasabot ni Baricuatro nga importante kining maong kalihukan sa Sugbo sanglit paagi sab kini nga makaagni og daghang mga turista ug bisita nga magdala og kalambuan sa ekonomiya sa Sugbo.
Gawas sa daghang mga concern nga tukion sa tigom, lakip sab nga hisgutan ang pagpalambo sa turismo sa matag state bisan pa sa giatubang nga hagit ug krisis sa nasod. / ANV