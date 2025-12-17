Seguridad gipakusgan alang sa mga turista og bakasyonista

Gipakusgan sa Philippine National Police (PNP) ang ilang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista ug mga bakasyonista taliwala sa nagsingabot nga pasko.
Sa usa ka pamahayag niadtong Miyerkules, Disyembre 17, 2025, gipasalig ni PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang PNP naggamit og proactive nga pamaagi aron matubag ang mga kabalaka bahin sa krimen ug uban pang risgo sa kaluwasan sa mga nag-unang destinasyon sa turista sa tibuok nasod, human nagpagawas ang gobyerno sa Canada og usa ka travel advisory nga nag-awhag sa ilang mga lungsoranon nga magpabiling mabinantayon kung mobisita sila sa Pilipinas.
Giawhag usab sa PNP ang mga turista ug ang lokal nga komunidad nga magpabiling mabinantayon ug i-report ang bisan unsang kadudahang lihok pinaagi sa mga opisyal nga hotline ug mga mobile application.
Matod ni Nartatez, ang mga programa nga nakabase sa komunidad—sama sa mga neighborhood watch initiatives, mga safe zone, ug mga boluntaryo nga giya—gipalapdan aron dugang nga maprotektahan ang mga bisita ug masiguro ang hapsay nga koordinasyon sa panahon sa mga emerhensya.
“Ang seguridad ng ating mga turista ay bahagi rin ng ating misyon para sa kaligtasan ng bawat mamamayan,” sumala sa heneral.
Kapin sa 100,000 ka mga polis ang gipakatap sa tibuok nasod aron masiguro ang kaluwasan sa publiko alang sa panahon sa kapaskuhan.
Giingon ni Nartatez nga bisan wala’y nakit-an nga dako nga hulga sa seguridad niining panahon sa holiday, ang PNP magpabilin nga anaa sa high alert aron mapugngan ang bisan unsang krimen.
Gipahayag niya kini tungod sa insidente sa pagpamusil sa Bondi Beach sa Sydney, Australia nga nikalas og labing menus 16 ka indibidwal.
“The Philippine National Police is maintaining heightened vigilance to deter provocateurs and prevent any security threat,” miingon si Nartatez.
“I have directed our commanders to deploy sufficient numbers of personnel to ensure visible police presence in crowded areas to provide security reassurance to the public while discouraging potential troublemakers,” siya midugang.
Ang Department of Migrant Workers (DMW) nitaho nga hangtod karon, wala pay Pilipino nga naapektuhan sa nahitabong pagpamusil. / TPM /SunStar Philippines