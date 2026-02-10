Seguridad ni Gov. Pam, gipalig-on

Nipalig-on ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa ilang paghatag og seguridad kang Cebu Governor Pamela Baricuatro human makadawat og hulga sa iyang kinabuhi.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang pangulo sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, nga dili lang ang seguridad sa gobernador ang ilang gipahugtan lakip na sa tibuok pamilya niini.
Nipasabot si Mangelen nga bisan kinsa nga elected o appointed official sa gobiyerno dunay katungod nga makaangkon og duha ka security personnel.
Apan sa sitwasyon sa usa ka gobernador nga nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi, nangayo og pagtugot ang CPPO director nga hatagan og augmentation nga gitugotan usab dayon.
Nilusad sab sila og security survey inspection sa Provincial Capitol aron nga mahatagan sab og seguridad ang buhatan sa gobernador.
Nakig-alayon sab si Mangelen sa ubang unit sa kapulisan nga ang tahas mao ang paghatag sa seguridad sa mga elected officials sama sa Aviation Security Unit, Highway Patrol Group, ug ang Police Security and Protection Group (PSPG).
Nagbutang sab si Mangelen og Quick Reaction Team nga iyang gihulagway nga sakto sa pagbansay ug sakto sa mga kagamitan nga magamit sa pagresponde kung gikinahanglan ang ilang tabang.
Gitug-an sab ni Mangelen nga usa sa ilang rekomendasyon nga magbutang og Police Detachment sa Capitol Ground alang sa seguridad dili lang sa gobernador kon dili lakip na sa tanang opisyal sa Probinsiya sa Sugbo.
Giila nila ang Kapitolyo nga usa ka vital installation sanglit naa nag-opisina ang labing taas nga opisyal sa kagamhanan sa lalawigan.
Matod ni Mangelen nga dunay higala si Baricuatro nga nagpahibalo labot sa presensya sa giingong nagtinguha sa kinabuhi niini.
Kini maoy hinungdan nga giila nila kini nga usa ka seryoso nga hulga nga angayan nga hatagan dayon sa dinalian nga pagtagad sa kapulisan pinaagi sa pagpalawom sa himuon nga imbestigasyon.
Nakig-alayon na sila sa ubang unit sa kapulisan sama sa intelligence community alang sa himuon nga validation. / AYB