Seguridad sa Asean meetings sa Sugbo gihingpit sa PNP

Gipahibalo ni Philippine National Police (PNP) Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Huwebes, Enero 8, 2026, nga gihingpit na karon ang mga lakang sa seguridad alang sa umaabot nga mga kalihukan nga may kalabutan sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) sa Lalawigan sa Sugbo.
Sa usa ka pamahayag, giingon ni Nartatez nga samtang duna nay gipakatap nga mga personahe alang sa Sinulog Festival, gimanduan usab niya ang kapulisan sa Sugbo sa pagseguro nga adunay igong gidaghanon sa mga sakop alang sa Asean events aron maprotektahan ang tanang delegado, lakip na ang mga langyaw nga opisyal nga motambong sa mga tigom.
Ang Asean Tourism Ministers’ Meeting ug ang Foreign Ministers’ Meeting gikatakdang ipahigayon sa katapusang semana sa Enero sa Sugbo.
“Our personnel in Cebu are not only focused on the Sinulog Festival but also on the upcoming ministerial meetings in connection with the Asean Summit and related summits,” matod ni Nartatez.
“I already directed the Regional Director of PRO 7 to ensure there is enough deployment for the Asean Tourism and Foreign Ministers’ meetings, in addition to the deployment for the Sinulog Festival,” dugang niya.
Sumala ni Nartatez nga gusto sa PNP nga ipakita sa tibuok kalibotan nga ang Pilipinas usa ka luwas ug segurado nga dapit.
Matod niya, ang hingpit nga kooperasyon sa publiko mao ang yawe sa pagkab-ot niini nga buluhaton.
Gidugang ni Nartatez nga wala hinuon silay na-monitor nga hulga may kalabutan sa Asean Summit, apan ang tibuok PNP nagpabiling anaa sa alerto alang sa bisan unsang mahitabo. / TPM / SunStar Philippines