Seguridad sa Calamba Cemetery gipangandaman sa kapulisan

Aron maseguro kon unsa pa ang angay nga mapalambo sa pagpahimutang sa kapulisan ug augmentation force – sama sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office (CCTO) ug mga force multiplier sama sa barangay tanod -- ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), uban sa mga kadagkuan sa barangay ug simbahan, nagpahigayon og inspeksyon sa Calamba Cemetery.
Ang Calamba Cemetery usa sa labing dako ug dagsaon sa mga tawo atol sa Kalagkalag. Tungod niini, gipaseguro sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga mahatagan kini og saktong gidaghanon sa mga police personnel.
Matod ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa CCPO, andam na sila sa paghatag og seguridad, ug usa ka adlaw sa dili pa ang Kalagkalag, magbutang na sila og mga police assistance desk sa sulod ug sa ganghaan sa mga sementeryo.
“Actually, in place na ang security natin kaya nandito tayo para i-ocular natin yung Calamba Cemetery para makita natin kung ano pa ang kailangang adjustments sa security,” matod ni Sumalde.
Gipahibawo hinuon ni Calamba Barangay Captain Esther Concha nga dunay duha ka entrance ang sementeryo ug usa ka dakong exit, nga iyang gihulagway nga igo ra aron dili makamugna og kahuot sa mga tawo nga mosulod ug mogawas.
Gawas sa mga tanod nga iyang i-deploy, aduna sab silay unom ka CCTV cameras nga itaod sa mga estratehikong dapit sa Barangay Calamba aron ma-monitor ang sulod ug gawas sa sementeryo.
Aduna sab silay tulo ka public address system aron kon naa silay angayan nga ipahibawo sa publiko, dali ra kining madunggan.
Giangkon sa kapitan nga adunay mga pamilya nga namuyo sa mga mausoleum apan nag-anam na og pamahawa, samtang ang uban gitugotan sa mga tag-iya aron maoy magbantay ug manglimpyo ilabi na karong Kalagkalag.
“Naay uban nga namuyo gyud sa mausoleum—I don’t know kon gitugtan ba na sila—pero anam-anam na sad og kahanaw,” matod ni Concha.
Gipahibawo sab sa San Nicolas Parish, nga maoy nagdumala sa sementeryo sa Calamba, nga moabli sila sa ganghaan sa sementeryo sa alas 5 sa buntag ug manira sa alas 11 sa gabii.
Matod ni Fr. Eduardo Ventic, sa petsa 1 ug 2 sa Nobiyembre, gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabii, dunay misa matag oras.
“Ang closing sa whole cemetery is 11 o’clock in the evening, so maybe ang kadtong naa sa sulod pagka-11 o’clock, hinay-hinay nato silang papahawaon, like sa mall nga wala nay makasulod,” matod ni Father Ventic.
Sama sa naandan, hugot nilang gidili ang pagdala og mga ilimnon nga makahubog, hait nga mga hinagiban ug sound system nga makatugaw sa pagpangaliya sa mga tawo nga modagkot sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. / AYB