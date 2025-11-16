Seguridad sa Cebu City gipakusgan samtang nagkaduol sa holiday season

Duha ka adlaw human pormal nga nilingkod sa katungdanan ang bag-ong gitudlo nga officer-in-charge sa Cebu City Police Office nga si Colonel George Ylanan, gipangsusi dayon niini ang mga police elevated outpost sa dakbayan sa Sugbo.
Tumong og tuyo niini nga masiguro nga nasunod sa mga police personnel ang "Tamang Bihis" policy sa Philippine National Police.
Kini kabahin usab sa professionalism sa mga uniformed personnel nga giila nga mga frontliners.
Lakip sa mando ni Ylanan sa iyang mga sakop nga kanunay nga magbinantayon, likayan ang paggamit sa ilang cellular phone samtang naka duty.
Samtang, ning nagkaduol na ang holiday season ug ang pag-abot sa mga devotees, churchgoers ug mga turista gikan sa lain-laing lugar sa nasud, gisuroy usab ni Ylanan ang Basilica Minore del Santo Niño. Gisiguro ni Ylanan nga gipatuman sa mga police ang hugot nga seguridad sa gawas sa simbahan.
Nakig-alayon usab siya sa mga security personnel sa Basilica aron nga magpabilin nga luwas ang mga debotong Katoliko nga nanimba. / AYB