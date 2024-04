Seguridad sa CVIRAA hugot; polis ipakatap

Gihan-ay na sa Police Regio­nal Office (PRO 7) ang hugot nga seguridad sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) meet sa Huwebes, Mayo 2, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga dunay igo nga personnel ang gitahasan nga mobantay sa mga atleta gikan sa nagkalainlaing pro­binsya sa rehiyon 7.

Dunay mga polis nga magbantay sa Cebu City Sports Center ug sa mga eskwelahan nga maoy billeting area sa mga delegado.

Nakig-alayon usab sila sa ubang mga ahensya sa gobyerno aron makatabang sa pagpatuman sa hugot nga si­guridad sa maong kalihukan.

“Kita sa PRO 7 ang atong tasking is just to supervise the overall security coverage which will be done by lower units”, matod ni Pelare.

Gihatagan usab og pagtugot ang mga police personnel gikan sa lain-laing probinsya nga gi request sa mga LGU aron mobantay sa ilang mga atleta ug delegado sa Department of Education (DepEd).

Gipaabot nga ang sporting event salmutan sa 12,000 ka mga atleta nga mobaha sa dakbayan sa Sugbo. / AYB